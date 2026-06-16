देशभर में CBSE कक्षा 12 के हजारों छात्र इन दिनों चिंता में हैं क्योंकि पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के नतीजों में देरी हो रही है. कई विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया जारी है और उनकी तय समयसीमा के कारण कुछ छात्रों की कॉलेज सीटें भी हाथ से निकल रही हैं. 1.6 लाख से अधिक छात्रों ने अपने अंकों की दोबारा जांच और सत्यापन के लिए आवेदन किया है, लेकिन परिणाम का इंतजार लंबा होता जा रहा है.
CBSE ने 8 जून को स्पष्ट किया कि सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन विंडो 2 जून से 7 जून तक पूरी तरह सक्रिय और सुचारू रूप से काम करती रही. बोर्ड के अनुसार, पूरी प्रक्रिया सरकारी तकनीकी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) की टीमों की निगरानी में संचालित की गई. CBSE का कहना है कि छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई थी.
Dear @cbseindia29
Due to the delay in Class 12 Re-evaluation 2026 results, my admission got cancelled. Please provide an official update or expected result date urgently.@TheAnuragTyagi@PMOIndia@dpradhanbjp#CBSE #CBSEReevaluation #Class12 #GRACEUSCBSE #Result #Watch pic.twitter.com/MSUsL7dOop
— Nihal (@NIHAL13102008) June 15, 2026
@cbseindia29 when will you announce the re-evaluation results? It's been twelve days since the application.#CBSE #Reevaluation
— Sunil T Purakkal (@suniltpn) June 14, 2026
री-इवैल्यूएशन का इंतजार कर रहे छात्रों में बेचैनी बढ़ती जा रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक छात्र ने दावा किया कि परिणाम आने से पहले ही उसका कॉलेज एडमिशन रद्द कर दिया गया. सबसे बड़ी चिंता यह है कि CBSE ने अभी तक पुनर्मूल्यांकन परिणाम जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. इससे छात्रों के बीच अनिश्चितता और तनाव लगातार बढ़ रहा है.
@cbseindia29 @EduMinOfIndia @ANI
I had sended more then 10 mails to CBSE that my college counselling is on 12 JUNE please re-evaluate my answersheets and update my status before 12 june no reply from CBSE yet it is compulsory to show your marks on counselling. please cbse ... pic.twitter.com/fy4cT20IPL
— Joban Singh (@JobanSingh78478) June 11, 2026
CBSE द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 1.6 लाख से अधिक छात्रों ने 3.8 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है. छात्र और अभिभावक अब जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, ताकि कॉलेज प्रवेश, छात्रवृत्ति और आगे की पढ़ाई से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर इसका नकारात्मक असर न पड़े.