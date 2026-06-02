CBSE Re-evaluation Window 2026: 12वीं के छात्रों के खुल गई री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन विंडो, postresult.cbseit.in/pvr ऐसे करें आवेदन

CBSE Re-evaluation Window 2026 Opened: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए आंसर शीट के री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर दिया. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मिल चुकी है, वो अब सब्जेक्ट्स के री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपना सकते हैं. इसके अलावा अंक वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को सीबीएसई की ओर से साझा की गई आधिकारिक वेबसाइट postresult.cbseit.in/pvr पर जाना होगा.

सीबीएसई ने सुबह 4 बजकर 42 मिनट के करीब सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से पोस्ट कर स्टूडेंट्स को जानकारी दी है कि पुनर्मूल्यांकन और अंक वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है. स्टूडेंट्स सरल स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं.

सीबीएसई ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- ‘सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल अब सक्रिय हो गया है! अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया के लिए कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पोर्टल लिंक: https://postresult.cbseit.in/pvr/’ इसके अलावा एक वीडियो भी साझा की है जिसमें बताया गया है कि कैसे स्टूडेंट्स री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

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Dearest Students, The verification and re-evaluation portal is now LIVE ! Please watch the video carefully for step-by-step instructions on how to apply for Verification of Marks and re-evaluation. Portal Link: https://t.co/ILQvluZJ7W@EduMinOfIndia @PTI_News @PIB_India… pic.twitter.com/Ydc2wmGEol — CBSE HQ (@cbseindia29) June 1, 2026

CBSE Class 12 Re-Evaluation: कैसे करें आवेदन?

ऐसे छात्र जिन्होंने फोटोकॉपी के लिए पहले ही आवेदन कर लिया है वो पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के एलिजिबल हैं. नीचे की ओर से री-इवैल्यूएशन प्रोसेस बताया गया है.

सबसे पहले //postresult.cbseit.in/pvr/ पर जाएं. यहां अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें. इसके बाद वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन सिलेक्ट करें. आवेदन प्रकार चुन लेने के बाद मांगी जा रही डिटेल्स दर्ज करें. पेमेंट करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी और फॉर्म को भी सब्मिट कर दें. इसके बाद आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लें और आप स्टेट ट्रैक कर सकते हैं.

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