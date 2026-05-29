CBSE Re-evaluation opens Today: 12वीं के छात्रों के लिए नंबर बढ़ाने का मौका, आज से आवेदन शुरू! जानें फीस

CBSE Re-evaluation opens Today: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) लगातार विवादों में घिरा हुआ है. इस साल से ओएसएम चेकिंग प्रक्रिया के कारण कक्षा 12वीं के छात्र खुश नजर नहीं आ रहे हैं, अभिभावकों समेत शिक्षकों द्वारा भी नाराजगी जताई जा रही है. अपने अंकों से असंतुष्ट छात्रों के लिए बोर्ड ने री-इवैल्यूएशन और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की प्रक्रिया को चालू करने के लिए कहा था. सीबीएसई की ओर से आज यानी 29 मई 2026 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए आंसर शीट वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन विंडो को खोला जा सकता है. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें अपने अंक, टोटलिंग या मार्किंग को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से बोर्ड की ओर से आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए विंडो ओपन की गई थी. अब जिन छात्रों ने अपनी आंसर शीट प्राप्त कर ली है और वो री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं तो ऐसे उम्मीदवार विंडो ओपन होने के बाद आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं प्रति प्रश्न के लिए कितनी फीस देनी पड़ सकती है?

मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए कितनी फीस?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से री-इवैल्यूएशन विंडो ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. इस दौरान उन्हें आवेदन फीस भी देनी होगी. अंकों के वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपये फीस चुकानी होगी. जबकि, उत्तर की चेकिंग के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 25 रुपये फीस देनी होगी.

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4 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया आवेदन

जानकारी के लिए बता दें कि 4 लाख से अधिक छात्रों ने 11.31 लाख से ज्यादा स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अपनाने वाले भी छात्रों की संख्या भी लाखों में जा सकती है जिनमें उत्तर की चेकिंग के आवेदन करवाने वाले ज्यादा हो सकते हैं. फिलहाल, सीबीएसई ने री-इवैल्यूएशन की विंडो को अभी ओपन नहीं किया है लेकिन ये किसी भी समय आवेदन के लिए विंडो खोली जा सकती है.

क्या OSM से होगी फिर से चेकिंग?

री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में क्या बोर्ड की ओर से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OSM को अपनाया जाएगा या मैनुअली चेकिंग होगी, इस बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है. हालांकि, ओएसएम सिस्टम की गड़बड़ी पर उठ रहे सवालों के कारण हो सकता है कि शिक्षकों द्वारा खुद हाथों से कॉपी की चेकिंग की जाए.

जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई की ओर से 12वीं की री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में पहले आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करने का प्रोसेस और फिर दूसरे फेज में प्राप्त हुई कमियों के वेरिफिकेशन के लिए री-इवैल्यूएशन को शुरू किया जा रहा है. इसके तहत स्टूडेंट्स अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं.

कैसे करें री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन?

सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर ‘Post Result Services’ या फिर ‘Verification Re-evaluation’ शो होगा. उस पर क्लिक करने बाद रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करके लॉगिन करें. इसके बाद छात्र को अपनी आंसर बुक की स्कैन कॉपी को वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा. यहां से अंकों का वेरिफिकेशन या फिर उत्तर की जांच फिर से करा सकते हैं.

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