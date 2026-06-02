CBSE Re-evaluation: पोर्टल खुलते ही तकनीकी दिक्कत, 12वीं के छात्रों ने की ‘Login Failure’ की शिकायत

CBSE Re-evaluation Portal Login Issue Today: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को 29 मई को शुरू करने वाला था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इस तारीख को री-इवैल्यूएशन पोर्टल ओपन न हो सका. जबकि, 1 जून को भी इसी समस्या को सही करने में लगे बोर्ड ने पोर्टल को ओपन नहीं किया लेकिन 2 जून की सुबह री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन पोर्टल को ओपन कर दिया गया. इसके बाद से स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी के अंक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपना रहे हैं. हालांकि, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्हें इस प्रक्रिया को अपनाने के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसकी शिकायत उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर सीबीएसई को दी है.

स्टूडेंट्स का कहना है कि वो जब सब्जेक्ट्स के री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट postresult.cbseit.in/pvr पर जा रहे हैं तो वो सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. सोशल मीडिया एक्स पर एक स्टूडेंट ने लिखा- 'कुछ प्रश्नों की जांच मूल्यांकनकर्ता द्वारा नहीं की गई है और बहुविकल्पीय प्रश्न सही है लेकिन उसे गलत तरीके से हल किया गया है. मुझे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? विकल्प नहीं दिया गया है.'

Some questions not checked by evaluator and mcq is correct but it was done wrong. Which option I select. Option is not given. pic.twitter.com/pBXjt9d4p3 Add Zee News as a Preferred Source — Abhishek Singh (@Abhishe68376855) June 2, 2026

सिर्फ ये ही नहीं सीबीएसई से लॉगिन की शिकायत करने वाले कई स्टूडेंट्स रहे जिनमें से एक छात्र ने एक्स पर लिखा कि लॉग-इन विवरण और कैप्चा भरने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है, लॉग इन नहीं हो रहा है, ये कहता है "सत्यापन विफल, कृपया अपना विवरण जांचें और पुनः प्रयास करें".

Its still not working, after filling log-in details & filling Captcha etc, its doest log in, it says "verification failed, Pls. check your details & try again". — Deepak Suryavanshi (@searchingfrnds) June 2, 2026

3 घंटे की कोशिश के बाद भी नहीं हुआ लॉगिन

सोशल मीडिया एक्स पर एक छात्र ने शिकायत दर्ज की वो लगातार 3 घंटे लगा रहा मगर फिर भी लॉगिन नहीं हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया. छात्र ने लिखा '@cbseindia29 विषय और प्रश्नों का चयन करने में मुझे एक घंटे से अधिक समय लगा। मैंने सेव और कन्फर्म पर क्लिक किया, फिर लॉगिन पेज पर वापस आ गया. मुझे फिर से पंजीकरण करना पड़ा और फिर वह रद्द हो गया। इसमें मेरे लगभग 3 घंटे लग गए.'

@cbseindia29 from that time i am choosing subject and questions explain everything why it should increase it took more than 1 hour clicked on save and confirm got back to login then everything i have to register again and then again it got cancel almost took my 3 hours pic.twitter.com/IEpJkeBQ5I — Hariom yadav (@Hariom8474) June 2, 2026

कुछ छात्रों ने ऑनलाइन पाई गई समस्याओं के वीडियो भी साझा किया है. जबकि, कुछ अन्य छात्र भी रहे जिन्होंने इस तरह की समस्या का जिक्र किया. हालांकि, सीबीएसई की ओर से सभी से कहा गया कि वो जल्द उस समस्या की जांच करेंगे और सही करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे.

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