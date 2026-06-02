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Hindi Newsशिक्षाCBSE Re-evaluation: पोर्टल खुलते ही तकनीकी दिक्कत, 12वीं के छात्रों ने की ‘Login Failure’ की शिकायत

CBSE Re-evaluation: पोर्टल खुलते ही तकनीकी दिक्कत, 12वीं के छात्रों ने की ‘Login Failure’ की शिकायत

CBSE Re-evaluation Portal Login Issue Today: चार दिनों की देरी और तकनीकी जांच के बाद CBSE का री-इवैल्यूएशन पोर्टल 2 जून की सुबह से शुरू हो गया है. हालांकि, 12वीं के छात्रों को अब भी लॉगिन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कई छात्र पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें आवश्यक विकल्प दिखाई नहीं दे रहे हैं. छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी समस्याएं साझा करते हुए CBSE से समाधान की मांग कर रहे हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 09:41 AM IST
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CBSE Re-evaluation Portal Login Issue Today
CBSE Re-evaluation Portal Login Issue Today

CBSE Re-evaluation Portal Login Issue Today: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को 29 मई को शुरू करने वाला था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इस तारीख को री-इवैल्यूएशन पोर्टल ओपन न हो सका. जबकि, 1 जून को भी इसी समस्या को सही करने में लगे बोर्ड ने पोर्टल को ओपन नहीं किया लेकिन 2 जून की सुबह री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन पोर्टल को ओपन कर दिया गया. इसके बाद से स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी के अंक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपना रहे हैं. हालांकि, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्हें इस प्रक्रिया को अपनाने के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसकी शिकायत उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर सीबीएसई को दी है.

स्टूडेंट्स का कहना है कि वो जब सब्जेक्ट्स के री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट postresult.cbseit.in/pvr पर जा रहे हैं तो वो सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. सोशल मीडिया एक्स पर एक स्टूडेंट ने लिखा- 'कुछ प्रश्नों की जांच मूल्यांकनकर्ता द्वारा नहीं की गई है और बहुविकल्पीय प्रश्न सही है लेकिन उसे गलत तरीके से हल किया गया है. मुझे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? विकल्प नहीं दिया गया है.'

सिर्फ ये ही नहीं सीबीएसई से लॉगिन की शिकायत करने वाले कई स्टूडेंट्स रहे जिनमें से एक छात्र ने एक्स पर लिखा कि लॉग-इन विवरण और कैप्चा भरने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है, लॉग इन नहीं हो रहा है, ये कहता है "सत्यापन विफल, कृपया अपना विवरण जांचें और पुनः प्रयास करें".

3 घंटे की कोशिश के बाद भी नहीं हुआ लॉगिन

सोशल मीडिया एक्स पर एक छात्र ने शिकायत दर्ज की वो लगातार 3 घंटे लगा रहा मगर फिर भी लॉगिन नहीं हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया. छात्र ने लिखा '@cbseindia29 विषय और प्रश्नों का चयन करने में मुझे एक घंटे से अधिक समय लगा। मैंने सेव और कन्फर्म पर क्लिक किया, फिर लॉगिन पेज पर वापस आ गया. मुझे फिर से पंजीकरण करना पड़ा और फिर वह रद्द हो गया। इसमें मेरे लगभग 3 घंटे लग गए.'

कुछ छात्रों ने ऑनलाइन पाई गई समस्याओं के वीडियो भी साझा किया है. जबकि, कुछ अन्य छात्र भी रहे जिन्होंने इस तरह की समस्या का जिक्र किया. हालांकि, सीबीएसई की ओर से सभी से कहा गया कि वो जल्द उस समस्या की जांच करेंगे और सही करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे.

ये भी पढ़ें- CBSE Re-evaluation Window 2026: 12वीं के छात्रों के खुल गई री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन विंडो, postresult.cbseit.in/pvr ऐसे करें आवेदन

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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