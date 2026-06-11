/CBSE Re-evaluation Result 2026: कब आएगा री-इवैल्यूएशन रिजल्ट, 12वीं के छात्र कहां और कैसे देख सकेंगे नतीजे?

CBSE Re-evaluation Result 2026 Latest Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) लगातार कक्षा 12वीं के नतीजों की घोषणा करने के बाद से विवादों में घिरा हुआ है. हालांकि, अपने ऊपर लगे आरोप और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए बोर्ड ने उन 12वीं छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू की जिन्हें अपने अंक कम लगे या ओएसएम से हुई गड़बड़ी की शिकायत थी. इस प्रक्रिया को 2 जून से 7 जून 2026 तक जारी रखा गया. ऐसे में देखा गया कि 1.6 लाख से ज्यादा छात्रों ने री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाने के लिए आवेदन किया था. जबकि, 3.8 से ज्यादा आंसर शीट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था.
सीबीएसई के री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद लाखों छात्रों की नजर नतीजों पर टिकी हुई है. 12वीं का रिजल्ट कब तक जारी होगा या परिणाम कहां से देखने को मिलेगा? इस सवाल का जवाब लाखों उम्मीदवार जानना चाहते हैं. आइए जानते कैसे और कहां से री-इवैल्यूएशन नतीजों को चेक कर सकते हैं?
इस साल 1.6 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने 3.8 लाख से ज्यादा आंसर शीट्स के लिए रिक्वेस्ट दर्ज की थी. इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण बोर्ड को रिजल्ट को तैयार करने के लिए समय भी अधिक चाहिए होगा. आमतौर की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई 12वीं री-इवैल्यूएशन रिजल्ट की घोषणा जून 2026 के आखिर तक या जुलाई के शुरुआती दिनों तक हो सकती है.
सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के री-इवैल्यूएशन रिजल्ट की घोषणा को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन उम्मीद है कि बोर्ड की ओर से आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर परिणाम जारी किया जा सकता है. इसके अलावा रिजल्ट से संबंधित अपडेट या अन्य किसी जानकारी के लिए भी इस वेबसाइट पर स्टूडेंट्स विजिट कर सकते हैं.
री-इवैल्यूएशन रिजल्ट जारी होने के बाद सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर स्टूडेंट अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी जैसी डिटेल्स दर्ज करके परिणाम देख सकेंगे. फिलहाल, बोर्ड ने कोई भी जानकारी ऑफिशियल रूप से साझा नहीं की है.
सीबीएसई की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कि साल 2027 से स्टूडेंट्स को डिजिलॉकर पर रिजल्ट देखने और मार्कशीट को प्राप्त करने के अलावा आंसर शीट की कॉपी भी मिल सकेगी. डिजिलॉकर पर अगले साल से स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट देख सकेंगे. साथ ही री-इवैल्यूएशन के लिए भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकेंगे.