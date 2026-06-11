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CBSE Re-evaluation Result 2026: कब आएगा री-इवैल्यूएशन रिजल्ट, 12वीं के छात्र कहां और कैसे देख सकेंगे नतीजे?

CBSE Re-evaluation Result 2026: 7 जून 2026 को सीबीएसई 12वीं री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. अब लाखों छात्रों को परिणाम की घोषणा होने का इंतजार है और सभी की नजरें सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट पर टिकी हुई है. कब तक री-इवैल्यूएशन रिजल्ट घोषित किया जाएगा और कैसे चेक कर सकेंगे, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 11, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:48 PM IST
CBSE Re-evaluation Result 2026: कब आएगा री-इवैल्यूएशन रिजल्ट, 12वीं के छात्र कहां और कैसे देख सकेंगे नतीजे?
Image Credit: CBSE Re-evaluation Result 2026 Latest Update

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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