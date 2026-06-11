/CBSE Re-evaluation Result 2026: कब आएगा री-इवैल्यूएशन रिजल्ट, 12वीं के छात्र कहां और कैसे देख सकेंगे नतीजे?

CBSE Re-evaluation Result 2026 Latest Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) लगातार कक्षा 12वीं के नतीजों की घोषणा करने के बाद से विवादों में घिरा हुआ है. हालांकि, अपने ऊपर लगे आरोप और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए बोर्ड ने उन 12वीं छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू की जिन्हें अपने अंक कम लगे या ओएसएम से हुई गड़बड़ी की शिकायत थी. इस प्रक्रिया को 2 जून से 7 जून 2026 तक जारी रखा गया. ऐसे में देखा गया कि 1.6 लाख से ज्यादा छात्रों ने री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाने के लिए आवेदन किया था. जबकि, 3.8 से ज्यादा आंसर शीट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था.