CBSE Re-evaluation Result 2026: JoSAA काउंसलिंग से पहले आएंगे 12वीं के नतीजे या बढ़ेगी IIT में एडमिशन की मुश्किलें?

CBSE Re-evaluation Result 2026: क्या JoSAA काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख से पहले सीबीएसई द्वारा री-इवैल्यूएशन के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे या फिर देरी से होने पर 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी में एडमिशन को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आइए जानते हैं.
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CBSE Re-evaluation Result 2026: सीबीएसई इन दिनों ओएसएम चेकिंग के कारण विवादों में घिरा हुआ है और कई 12वीं के छात्रों द्वारा सिस्टम की गड़बड़ी को लेकर तरह-तरह के दावे किए गए. खासतौर पर जेईई मेन परीक्षा देने वाले छात्रों ने कहा कि उन्होंने इस परीक्षा में जिन सब्जेट में टॉप किया या अच्छे अंकों से पास हुए हैं, सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम के तहत हुई चेकिंग के कारण उन्हीं में उन्हें बहुत कम नंबर मिले हैं. कुछ ने कहा कि उन्हें फेल कर दिया गया है. ऐसे में सीबीएसई ने छात्रों के शक को दूर करने और कॉपियों की फिर से चेकिंग के लिए पुनर्मूल्यांकन और अंक वेरिफ प्रक्रिया शुरू की. इसके तहत 2 जून से 6 जून तक स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके बाद बोर्ड की ओर से उन 12वीं के छात्रों के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा जिन्होंने इस प्रोसेस को अपनाया है.
इस प्रक्रिया को अपनाने वाले ज्यादातर छात्र जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड परीक्षा दे चुके 12वीं के छात्र भी हैं. ऐसे में लाखों छात्रों को अपने संशोधित परिणामों के ऐलान होने का इंतजार है. आईआईटी, एनआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश की इच्छा रख रहे स्टूडेंट्स के लिए 12वीं का रिजल्ट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है. इन संस्थानों में प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स को पहले संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा भी लेना है जो 2 जून से जारी है और 11 जून तक चलेगी.
सीबीएसई की री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन प्रक्रिया 6 जून 2026 तक जारी रहेगी. उम्मीद है कि इसकी तारीख को बोर्ड आएगा नहीं बढ़ेगा. इस प्रोसेस के पूरे हो जाने के बाद रिजल्ट को जारी करने की तैयारी की जाएगी. जून के आखिरी सप्ताह में सीबीएसई 12वीं री-इवैल्यूएशन परिणाम घोषित हो सकते हैं या फिर जुलाई के शुरुआती दिनों में 12वीं रिजल्ट को जारी किया जा सकता है.
कुछ संकेतों से ये दावा किया जा रहा है कि जिन 12वीं के स्टूडेंट्स ने री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाया है और रिजल्ट के घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं वो सीयूईटी, JoSAA काउंसलिंग या आईआईटी प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं. इस प्रक्रिया के लिए उन्हें समस्या नहीं होगी. हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि आईआईटी में प्रवेश लेने के लिए जेईई एडवांस्ड की अच्छी रैंकिंग को देखा जाएगा. जबकि, 12वीं के अंक अलग-अलग आईआईटी के नियम के अनुसार देखे जाएंगे.
वहीं, अगर कोई छात्र जेईई एडवांस्ड में क्वालीफाई करने के बाद भी सिर्फ 12वीं रिजल्ट के इंतजार के कारण JoSAA काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो बता दें कि इस प्रक्रिया में उन्हें शामिल होना चाहिए. JoSAA पोर्टल पर 11 जून तक JoSAA काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो खुली हुई है. इसमें हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को ही IIT और अन्य भागीदार संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए योग्य माना जाता है.
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