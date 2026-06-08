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CBSE का पोस्ट-रिजल्ट प्रोसेस पर आया बयान, 1.6 लाख छात्रों का आवेदन सफल; बताया क्यों दिखता है 'Roll Number Not Found'

CBSE Result Update 2026: सीबीएसई ने वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया की विंडो बंद होने के बाद एक बड़ा बयान जारी किया है. बोर्ड ने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले 'Roll Number Not Found' मैसेज का अर्थ स्पष्ट किया है. आइए जानते हैं कि बोर्ड ने सोशल मीडिया एक्स (X) अकाउंट के पोस्ट में क्या जानकारी साझा की है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 08, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:11 PM IST
CBSE का पोस्ट-रिजल्ट प्रोसेस पर आया बयान, 1.6 लाख छात्रों का आवेदन सफल; बताया क्यों दिखता है 'Roll Number Not Found'
Image Credit: CBSE Explanation on roll number not found message

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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