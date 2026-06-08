CBSE का पोस्ट-रिजल्ट प्रोसेस पर आया बयान, 1.6 लाख छात्रों का आवेदन सफल; बताया क्यों दिखता है 'Roll Number Not Found'

CBSE Explained why Roll Number Not Found Appear: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से पोस्ट-रिजल्ट सर्विस प्रोसेस को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. साथ ही कितने स्टूडेंट्स ने री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपनाया है, इसकी भी जानकारी साझा की है. बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि 2 जून 2026 से 7 जून 2026 तक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन विंडो पूरी तरह एक्टिव रही. इस दौरान प्रक्रिया को सरकार की तकनीकी एजेंसियों और IITs की टीमों की निगरानी में संचालित किया गया.