CBSE का पोस्ट-रिजल्ट प्रोसेस पर आया बयान, 1.6 लाख छात्रों का आवेदन सफल; बताया क्यों दिखता है 'Roll Number Not Found'

CBSE Explained why Roll Number Not Found Appear: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से पोस्ट-रिजल्ट सर्विस प्रोसेस को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. साथ ही कितने स्टूडेंट्स ने री-इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपनाया है, इसकी भी जानकारी साझा की है. बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि 2 जून 2026 से 7 जून 2026 तक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन विंडो पूरी तरह एक्टिव रही. इस दौरान प्रक्रिया को सरकार की तकनीकी एजेंसियों और IITs की टीमों की निगरानी में संचालित किया गया.
बोर्ड ने आगे बताया कि वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के लिए 1.6 लाख से ज्यादा छात्रों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया. जबकि, करीब 3.8 लाख स्टूडेंट्स ने उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़े अनुरोध दर्ज किए. ऐसे में ये दर्शाता है कि छात्रों ने पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया है. सीबीएसई की ओर से 8 जून 2026 को एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की गई है. साथ ही बोर्ड ने 'Roll Number Not Found' के बारे में भी बताया है.
CBSE ने ये भी बताया कि पूरी प्रणाली को लगातार साइबर सिक्योरिटी टीमों की निगरानी में रखा गया जिससे किसी भी प्रकार के साइबर खतरे या गलत गतिविधि को रोका जा सके. इसके अलावा छात्रों की सहायता के लिए हेल्पडेस्क और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी एक्टिव रहा.
सीबीएसई बोर्ड ने सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फैल रही गलतफहमी पर भी स्पष्टीकरण दिया है. बोर्ड ने कहा कि Roll Number Not Found संदेश तब दिखाई देता है जब किसी छात्र ने पहले चरण यानी आंसर शीट फोटो कॉपी के लिए आवेदन नहीं किया होता.
The Application Window for Verification and Re-evaluation remained fully functional throughout the notified period from 2 June 2026 to 7 June 2026 under the supervision and management of government technical agencies and teams from the IITs. During the above application period,…
— CBSE HQ (@cbseindia29) June 8, 2026
बोर्ड ने स्पष्ट किया कि पोस्ट-रिजल्ट प्रक्रिया दो चरणों में होती है जिसमें पहला चरण उत्तर पुस्तिका की कॉपी हासिल करने के लिए आवेदन और दूसरा चरण वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को अपनाना है. सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स दूसरे चरण को अपनाने के लिए एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पहले चरण के लिए आवेदन किया हो.
CBSE ने कहा है कि वो पोस्ट-रिजल्ट प्रक्रिया को पूरी तरह साफ-सुथरा, छात्रों के हित में और आसानी से चलने वाला बनाने के लिए काम कर रहा है. बोर्ड छात्रों की शिकायतों को हल करने के लिए लगातार हेल्पलाइन और अन्य तरीकों से मदद भी दे रहा है.