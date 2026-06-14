सीबीएसई के लंबित री-इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट परीक्षा परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए एक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करे. यह मामला तब सामने आया जब सऊदी अरब में रहने वाले एक छात्र का परिणाम समय पर जारी नहीं हुआ, जिससे उसके विश्वविद्यालय में प्रवेश पर संकट खड़ा हो गया. अदालत ने कहा कि जरूरत पड़े तो बोर्ड को देर रात तक काम करना चाहिए ताकि प्रभावित छात्रों के हित सुरक्षित रह सकें.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद छात्रों को उम्मीद थी कि 12 जून तक कोई स्पष्ट सूचना या परिणाम की तारीख सामने आएगी. हजारों छात्र लगातार वेबसाइट चेक कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. नतीजों को लेकर जारी अनिश्चितता ने छात्रों की बेचैनी और बढ़ा दी है, क्योंकि वे आगे की शैक्षणिक योजनाएं तय नहीं कर पा रहे हैं.
हालांकि अदालत में उठाया गया मामला एक विदेशी छात्र से जुड़ा था, लेकिन इसकी गंभीरता कहीं ज्यादा व्यापक है. देशभर में बड़ी संख्या में छात्र री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. CBSE के आंकड़ों के अनुसार, 7 जून तक री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए 1.6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे. यह संख्या बताती है कि बड़ी संख्या में छात्र अपने अंकों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं.
कई छात्रों के लिए ये केवल कुछ अंकों का मामला नहीं है. कुछ अतिरिक्त अंक उन्हें 75 प्रतिशत की पात्रता सीमा पार कराने में मदद कर सकते हैं, जो कई कॉलेजों और प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के लिए जरूरी होती है. इसके अलावा बेहतर प्रतिशत छात्रवृत्ति, मेरिट सूची में बेहतर स्थान और विशेष पाठ्यक्रमों में दाखिले का रास्ता भी खोल सकता है. ऐसे में परिणामों में देरी छात्रों के भविष्य पर सीधा असर डाल रही है.
देश के कई विश्वविद्यालय और कॉलेज अपनी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं. आवेदन की अंतिम तिथियां भी नजदीक आती जा रही हैं. ऐसे में जिन छात्रों के परिणाम लंबित हैं, वे न तो अपनी पात्रता स्पष्ट कर पा रहे हैं और न ही समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर पा रहे हैं. इससे उन्हें सीट गंवाने का डर सता रहा है. कई छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि परिणामों में देरी उनके शैक्षणिक भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है.
लगातार इंतजार और स्पष्ट जानकारी के अभाव ने छात्रों के मानसिक दबाव को बढ़ा दिया है. वे यह नहीं समझ पा रहे कि परिणाम कब आएंगे और क्या वे समय पर कॉलेजों में दाखिला ले पाएंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि बोर्ड को जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से समयसीमा घोषित करनी चाहिए ताकि छात्रों की अनिश्चितता खत्म हो सके और वे अपने करियर से जुड़े फैसले आत्मविश्वास के साथ ले सकें.
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