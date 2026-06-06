/CBSE ने फिर उसी कंपनी पर जताया भरोसा! OSM विवाद के बाद भी COEMPT को मिला बड़ा जिम्मा, जानिए वजह

सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम को लेकर हाल ही में सुरक्षा संबंधी सवाल उठे थे. इसके बाद बोर्ड के री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़े स्तर पर साइबर हमलों की भी जानकारी सामने आई. इन घटनाओं के बाद उम्मीद की जा रही थी कि CBSE अपनी सेवा प्रदाता कंपनी COEMPT Eduteck को बदल सकता है. हालांकि बोर्ड ने ऐसा नहीं किया. CBSE ने फैसला लिया है कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग का काम COEMPT ही जारी रखेगी. वहीं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बोर्ड ने अपने डेटा प्रबंधन सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं और OSM प्लेटफॉर्म की पूरी समीक्षा कराई है.
CBSE से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, पूरे ऑपरेशन में करीब 40 करोड़ पेज स्कैन किए गए थे, जिनमें केवल लगभग 30 हजार पन्नों में समस्या पाई गई. यानी हर 10 हजार पन्नों में सिर्फ एक पेज पर दिक्कत सामने आई. बोर्ड का मानना है कि यह संख्या कुल काम के मुकाबले बेहद कम है. इसी वजह से COEMPT को स्कैनिंग प्रक्रिया से हटाने की जरूरत नहीं समझी गई. अधिकारियों का कहना है कि री-इवैल्यूएशन में केवल विवादित पन्नों की स्कैनिंग करनी होती है, इसलिए किसी बड़ी परेशानी की आशंका नहीं है और मौजूदा व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सकती है.
हालांकि स्कैनिंग का काम COEMPT को दिया गया है, लेकिन CBSE ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाते हुए सभी OSM डेटा और उत्तर पुस्तिकाओं के रिकॉर्ड को कंपनी के सर्वरों से हटाकर अपने सर्वरों पर स्थानांतरित कर दिया है. बोर्ड ने OSM प्लेटफॉर्म के कोड में भी बदलाव किए हैं ताकि पूरा सिस्टम सीधे CBSE के नियंत्रण में काम करे. अधिकारियों का मानना है कि किसी बाहरी कंपनी पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय डेटा का नियंत्रण बोर्ड के पास होना ज्यादा सुरक्षित है. 4 जून तक बोर्ड को 70,433 आवेदन मिले थे, जिनमें 7,314 अंक सत्यापन और 63,119 री-इवैल्यूएशन से जुड़े थे.
OSM प्लेटफॉर्म की सुरक्षा जांच के लिए CBSE ने IIT कानपुर और IIT मद्रास के विशेषज्ञों को जिम्मेदारी सौंपी थी. 10 दिनों से अधिक समय तक चले ऑडिट में ‘ब्लू टीम’ ने सिस्टम को मजबूत करने और ‘रेड टीम’ ने कमजोरियां खोजने का काम किया. इस दौरान COEMPT के इंजीनियरों ने भी डेटा माइग्रेशन और तकनीकी सहायता दी. जांच की शुरुआत एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी द्वारा बताई गई कमियों और पोर्टल पर हुए साइबर हमलों के बाद हुई थी. CBSE के अनुसार 3 जून को लगभग 38 लाख पैकेट वाले DoS हमले को सफलतापूर्वक रोका गया. फिलहाल ऑडिट में किसी डेटा लीक या डेटा ब्रीच का प्रमाण नहीं मिला है, जिससे बोर्ड ने राहत की सांस ली है.