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CBSE ने फिर उसी कंपनी पर जताया भरोसा! OSM विवाद के बाद भी COEMPT को मिला बड़ा जिम्मा, जानिए वजह

सीबीएसई ने ओएसएम विवाद और साइबर सुरक्षा जांच के बाद भी COEMPT Eduteck को री-इवैल्यूएशन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग का काम जारी रखा है. वहीं बोर्ड ने सभी ओएसएम डेटा को अपने सर्वरों पर स्थानांतरित कर सुरक्षा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 06, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:32 PM IST
CBSE ने फिर उसी कंपनी पर जताया भरोसा! OSM विवाद के बाद भी COEMPT को मिला बड़ा जिम्मा, जानिए वजह

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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