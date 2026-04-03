CBSE ने किया खुलासा... परीक्षा पेपर के QR Code के सोशल मीडिया वायरल को लेकर क्या है सच?

CBSE Board Exam Question Paper QR Code Rumors: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) के प्रश्न पत्रों पर छपे QR कोड को लेकर तरह-तरह की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऐसे में सीबीएसई ने सामने आकर अफवाहों को खारिज किया है और सच का खुलासा किया है. सीबीएसई ने परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर छपे QR कोड को लेकर फैल रही गलत जानकारी पर सफाई दी है. इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है जिससे QR कोड से जुड़ी सभी अफवाहों को लेकर सच्चाई सामने आ रही है. सीबीएसई ने साफ किया है कि प्रश्न पत्र पर छपे क्यूआर कोड पर किसी भी वेबसाइट का लिंक नहीं होता है. इसका इस्तेमाल केवल अंदरूनी कामों के लिए किया जाता है.

इंटरनेट के दावे हैं झूठे!

सीबीएसई के प्रश्न पत्रों पर छपे QR कोड को लेकर इंटरनेट पर एक अलग ही विवाद चल रहा है. हालांकि, सभी दावों पर सीबीएसई ने पूर्ण विराम लगाने के लिए एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है. बोर्ड ने बताया कि क्यूआर कोड में किसी वेबसाइट का लिंक नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल प्रश्न पत्र की जांच (Authentication), ट्रैकिंग और परीक्षा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है.

क्यों दिया गया CBSE प्रश्न पत्रों पर QR कोड?

CBSE ने बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर QR कोड सिर्फ इंटरनल सिस्टम के तौर पर दिया है जिसका काम पेपर की ऑथेंटिकेशन है. इसके अलावा पेपर की ट्रैकिंग और परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखना है. ये पहले भी बताया जा चुका है कि सीबीएसई पेपर में क्यूआर कोड इसलिए है कि पेपर को लीक न किया जा सके और किस परीक्षा सेंटर से उसे लीक करने की कोशिश की गई है, इसकी जानकारी हो सके. इसलिए क्यूआर कोड दिया गया है. अगर कोई क्यूआर कोड स्कैन करता है, तो सिर्फ कुछ अक्षर ही दिखाई दे सकते हैं. इससे कोई वेबसाइट या वेब लिंक अटैच नहीं है.

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कैसे क्यूआर कोड से ओपन हो रही है वेबसाइट?

क्यूआर कोड को स्कैन करने पर टेक्स्ट शो होता है जिसे कॉपी करके अगर कोई गूगल सर्च करता है तो कुछ अलग या बेकार सुझाव आ सकता है. सीबीएसई ने साफ किया है कि ये सिर्फ सर्च इंजन के एल्गोरिदम की वजह से होता है, इसका किसी भी तरह का कोई संबंध बोर्ड से नहीं है.

सीबीएसई की चेतावनी

सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा 'QR कोड को किसी व्यक्ति या गलत जानकारी से जोड़ना पूरी तरह गलत है कुछ लोग जानबूझकर ऐसी गलत बातें फैला रहे हैं जिससे बोर्ड की छवि खराब हो. साथ ही सलाह देते हुए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और मीडिया से कहा है कि बिना किसी जांच-परख के कोई जानकारी शेयर न करें. सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों को फैलाने से बचें.

शिक्षकों के लिए भी निर्देश जारी किया कि कॉपी जांच (Evaluation) में लगे शिक्षक सोशल मीडिया पर अपनी राय या अनुभव साझा न करें. साथ ही उन लोगों को चेतावनी दी जो सोशल मीडिया पर भ्रम और अफवाहें फैल रहे हैं. छात्रों से कहा कि नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

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