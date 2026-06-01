CBSE की नई डिजिटल जांच पर बवाल! आखिर दुनिया के दूसरे देशों से कितना अलग है भारत का OSM सिस्टम?

CBSE ने इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच के लिए पहली बार पूरी तरह डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम लागू किया है. इस व्यवस्था में छात्र पहले की तरह उत्तर पुस्तिका में परीक्षा लिखते हैं, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों को स्कैन करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है. इसके बाद मूल्यांकनकर्ता कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपियां देखकर अंक देते हैं. हाल ही में कुछ छात्रों ने धुंधले स्कैन, गायब पन्नों और गलत कॉपियां दिखाई जाने जैसी शिकायतें कीं, जिसके बाद यह सिस्टम चर्चा में आ गया. हालांकि CBSE का कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन का विचार नया नहीं है और इस पर पहले भी काम किया जा चुका है.

CBSE ने इसे क्यों अपनाया?

बोर्ड का मानना है कि डिजिटल मूल्यांकन से अंक देने में एकरूपता बढ़ेगी, मानवीय त्रुटियां कम होंगी और रिजल्ट तेजी से जारी किए जा सकेंगे. इसके अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी भी बेहतर हो सकेगी. CBSE ने इसे लागू करने से पहले केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ ड्राई रन भी किया था. हालांकि कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल तेजी से कॉपियां जांचने के उद्देश्य से मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना सही सोच नहीं है. उनके अनुसार मूल्यांकन सिर्फ अंक देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि शिक्षकों के अनुभव और सामूहिक समझ का भी हिस्सा होता है.

दुनिया में कैसे होती है जांच?

ब्रिटेन की प्रमुख परीक्षा संस्थाएं जैसे AQA, OCR और Pearson Edexcel कई वर्षों से ऑनलाइन मार्किंग का उपयोग कर रही हैं. वहां उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्रीय स्तर पर स्कैन किया जाता है और डिजिटल रूप से परीक्षकों को भेजा जाता है. कई बार परीक्षक पूरी कॉपी की बजाय केवल एक विशेष प्रश्न की जांच करते हैं, जिससे मूल्यांकन में एकरूपता बनी रहती है. इंटरनेशनल बैकालॉरिएट (IB) भी 150 से अधिक देशों में डिजिटल मूल्यांकन का उपयोग करता है. शोध बताते हैं कि ऑनलाइन मार्किंग से अंक देने की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार होता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीक गलतियों को पूरी तरह खत्म नहीं करती.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञों की चिंता क्या है?

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्कैनिंग के दौरान कई समस्याएं सामने आ सकती हैं. तीन घंटे तक परीक्षा लिखने वाले छात्रों की लिखावट शुरुआत और अंत में अलग हो सकती है, जिसे स्कैनर हमेशा सही तरीके से नहीं पढ़ पाते. भूगोल, जीवविज्ञान, गणित और भौतिकी जैसे विषयों में बनाए गए चित्र और पेंसिल से किए गए कार्य भी डिजिटल कॉपी में स्पष्ट नहीं दिख सकते. इसके अलावा यह भी चिंता जताई जा रही है कि निजी स्कूल बेहतर तकनीकी संसाधन जुटा सकते हैं, जबकि सरकारी स्कूल पीछे रह सकते हैं. इससे शिक्षा व्यवस्था में असमानता बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है.

क्या यही है भविष्य?

दुनिया की अधिकांश बड़ी परीक्षा संस्थाएं किसी न किसी रूप में डिजिटल मूल्यांकन अपना चुकी हैं, इसलिए भविष्य में तकनीक की भूमिका और बढ़ने की संभावना है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक को शिक्षक का विकल्प नहीं बल्कि सहायक बनना चाहिए. जापान के शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड विकर्स का मानना है कि समस्या सिस्टम के विचार में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन में हो सकती है. उनका कहना है कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले व्यापक परीक्षण और शिक्षकों की तैयारी जरूरी होती है. फिलहाल CBSE का OSM सिस्टम भारत में डिजिटल मूल्यांकन के भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण प्रयोग माना जा रहा है.