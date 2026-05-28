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क्या CBSE का Evaluation System हुआ था हैक? बोर्ड ने बताई पूरी सच्चाई

CBSE OSM System: CBSE ने डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि उसका On-Screen Marking (OSM) सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है. बोर्ड के अनुसार Evaluation Portal में किसी भी तरह की तकनीकी कमजोरी या डेटा लीक की शिकायत नहीं मिली है. छात्रों की कॉपियां सुरक्षित हैं और कई स्तर की गुणवत्ता जांच के बाद प्रोसेस की जाती हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 28, 2026, 05:04 PM IST
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क्या CBSE का Evaluation System हुआ था हैक? बोर्ड ने बताई पूरी सच्चाई

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान जारी किया है. बोर्ड ने कहा कि उसका On-Screen Marking यानी OSM सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म पर आधारित है. CBSE के अनुसार Evaluation Portal में किसी भी तरह की तकनीकी कमजोरी या डेटा से समझौते की कोई शिकायत सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बोर्ड ने कहा कि वह शिक्षा में पारदर्शिता, समानता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहा है. बोर्ड ने यह भी साफ किया कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित हैं और उनकी जांच तय मानकों के अनुसार की जा रही है.

CBSE ने बताया कि OSM प्लेटफॉर्म को कई स्तर की सुरक्षा जांच और ऑडिट से गुजरना पड़ता है. बोर्ड के मुताबिक इस सिस्टम का परीक्षण मान्यता प्राप्त साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा किया गया है. इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और प्रोसेसिंग के दौरान कई क्वालिटी चेक लगाए गए हैं. बोर्ड ने कहा कि कॉपियों की जांच पूरी तरह डिजिटल मॉनिटरिंग के तहत होती है ताकि किसी भी तरह की गलती या गड़बड़ी की संभावना कम हो सके. CBSE ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी कॉपियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी की जा रही है.

OSM सिस्टम को लेकर उठे सवालों पर CBSE का जवाब

बोर्ड ने यह भी बताया कि छात्रों की मदद के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया है. CBSE की टोल-फ्री टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800-11-8004 पूरी तरह सक्रिय है, जहां छात्र रिजल्ट, मूल्यांकन और तनाव प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं. इसके अलावा बोर्ड ने आधिकारिक ईमेल आईडी भी जारी की हैं, जिनके जरिए छात्र सीधे संपर्क कर सकते हैं. CBSE का कहना है कि किसी भी छात्र की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी. बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को तनावमुक्त और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना है.

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Secure IT Platform पर चलता है पूरा Evaluation Process

इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित CBSE मुख्यालय में समीक्षा बैठक की. इस बैठक में कक्षा 12 की कॉपियों के मूल्यांकन और रिजल्ट प्रक्रिया की समीक्षा की गई. अधिकारियों के अनुसार बैठक में छात्र-हितैषी Re-evaluation Portal तैयार करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाने और परीक्षा संबंधी सहायता सेवाओं को बेहतर करने पर चर्चा हुई. बैठक में IIT मद्रास, IIT कानपुर, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. सभी हितधारकों ने तकनीक आधारित पारदर्शी और छात्र-केंद्रित सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया.

जानें आगे क्या है तैयारी?

CBSE अब अपनी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को और आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है. बोर्ड का फोकस छात्रों को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित रिजल्ट प्रक्रिया देना है. अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में Evaluation और Monitoring सिस्टम को और उन्नत किया जाएगा ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो. विशेषज्ञों का मानना है कि देश में डिजिटल मूल्यांकन का बढ़ता इस्तेमाल शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बना सकता है. CBSE का यह बयान ऐसे समय आया है जब डिजिटल परीक्षा और ऑनलाइन मूल्यांकन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसकी प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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