इन स्टूडेंट्स को कॉलेज की पढ़ाई के लिए मिलेंगे पैसे! लास्ट डेट से पहले कर लें अप्लाई

Central Sector Scholarship 2025-26: पैसों की दिक्कत के कारण ऐसे कई होनहार छात्र हैं जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे में पैसों को लेकर मेधावी युवाओं की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें स्टूडेंट्स के लिए कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाती है. ऐसी ही एक स्कॉलरशिप है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरफ से दी जाती है. ये स्कॉलरशिप उन टैलेंटेड छात्रों को दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं.

सीबीएसई ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि स्कॉलरशिप के कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है. साथ ही आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है?

कौन कर सकता है अप्लाई?

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीबीएसई सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए वो ही छात्र अप्लाई कर सकता है जो किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हो और संस्थान AICTE या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबद्ध हो. इसके साथ ही छात्र के परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को पहले तीन साल तक हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे. वहीं पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक मदद दी जाएगी.

स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की लास्ट क्या है?

सीबीएससई की ओर से ऑनलाइन सीएसएसएस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वहीं, एकेडमिक ईयर 2025-26 की स्कॉलरशिप के रिन्यूअल और नई स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है.

कैसे करें आवेदन?

स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.