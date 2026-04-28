CBSE की नई शिक्षा नीति से नाराज DMK, फ्रेंच भाषा हटाने के खिलाफ पुडुचेरी में बवाल! क्या है थ्री लैंग्वेज फार्मूला?

CBSE Three Language Formula: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से तीन-भाषा फार्मूला लागू करने की घोषणा ने पुडुचेरी में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आरोप लगाया है कि इस नीति के कारण स्कूलों से फ्रेंच भाषा धीरे-धीरे खत्म हो सकती है, जो पुडुचेरी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा रही है. पार्टी ने इसे भाषाई अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है?

क्यों विरोध कर रहा है DMK?

पुडुचेरी में विपक्ष के नेता आर. शिवा ने सीबीएसई के थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लागू करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया है, जिससे शिक्षकों और लोगों के बीच चिंता बढ़ चुकी है. सीबीएसई की भाषा नीति पुडुचेरी की फ्रेंच संस्कृति और इतिहास को खत्म करने जैसा है. ऐसे में उन लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं जिनकी पहचान खासतौर पर फ्रेंच भाषा से संबंधित है. सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की नौकरी पर भी ये नीति खतरा बन सकता है. आर. शिवा ने इसे धोखेबाजी भरा और निंदनीय कदम बताया है. साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर DMK बड़ा आंदोलन करेगा.

तमिलनाडु के सीएम का भी विरोध

इस मुद्दे पर कई अन्य नेताओं ने भी विरोध किया. इन सभी ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भी तीन भाषा नीति का विरोध करते हुए कहा कि ये भाषा थोपने की कोशिश है. ऐसे में गैर-हिंदी भाषी राज्यों और लोगों के साथ अन्याय हो सकता है. इससे से शिक्षकों और स्टूडेंट्स पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि भारत की भाषाई विविधता का सम्मान किया जाए और स्टूडेंट्स के अधिकारों की रक्षा की जाए.

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क्या है थ्री लैंग्वेज फार्मूला?

दरअसल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने इस साल नई शिक्षा नीति के तहत ये तय किया है कि कक्षा 6 से स्टूडेंट्स के लिए तीन भाषाएं पढ़नी जरूरी होगी. थ्री लैंग्वेज फार्मूला के तहत दो भारतीय भाषाएं का होना जरूरी है. जबकि, तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषाएं हो सकती है. ग्लोबल लेवल पर अंग्रेजी का महत्व है और ऐसे में जब छात्रों के पास तीसरी भाषा चुनने में अंग्रेजी हो जाए तो जर्मनी, फ्रेंच जैसी अन्य भाषाएं स्कूलों से हट सकती हैं.

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