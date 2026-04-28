Advertisement
trendingNow13195717
Hindi Newsशिक्षाCBSE की नई शिक्षा नीति से नाराज DMK, फ्रेंच भाषा हटाने के खिलाफ पुडुचेरी में बवाल! क्या है थ्री लैंग्वेज फार्मूला?

CBSE की नई शिक्षा नीति से नाराज DMK, फ्रेंच भाषा हटाने के खिलाफ पुडुचेरी में बवाल! क्या है थ्री लैंग्वेज फार्मूला?

CBSE Three Language Formula: पुडुचेरी में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) द्वारा ऐलान किया गया है कि वो सीबीएसई स्कूलों से फ्रेंच भाषा को हटाने के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करेगी. आइए सरकार की तीन-भाषा नीति क्या है, जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Three Language Formula
Three Language Formula

CBSE Three Language Formula: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से तीन-भाषा फार्मूला लागू करने की घोषणा ने पुडुचेरी में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आरोप लगाया है कि इस नीति के कारण स्कूलों से फ्रेंच भाषा धीरे-धीरे खत्म हो सकती है, जो पुडुचेरी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा रही है. पार्टी ने इसे भाषाई अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है?

क्यों विरोध कर रहा है DMK?

पुडुचेरी में विपक्ष के नेता आर. शिवा ने सीबीएसई के थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लागू करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया है, जिससे शिक्षकों और लोगों के बीच चिंता बढ़ चुकी है. सीबीएसई की भाषा नीति पुडुचेरी की फ्रेंच संस्कृति और इतिहास को खत्म करने जैसा है. ऐसे में उन लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं जिनकी पहचान खासतौर पर फ्रेंच भाषा से संबंधित है. सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की नौकरी पर भी ये नीति खतरा बन सकता है. आर. शिवा ने इसे धोखेबाजी भरा और निंदनीय कदम बताया है. साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर DMK बड़ा आंदोलन करेगा. 

तमिलनाडु के सीएम का भी विरोध

इस मुद्दे पर कई अन्य नेताओं ने भी विरोध किया. इन सभी ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भी तीन भाषा नीति का विरोध करते हुए कहा कि ये भाषा थोपने की कोशिश है. ऐसे में गैर-हिंदी भाषी राज्यों और लोगों के साथ अन्याय हो सकता है. इससे से शिक्षकों और स्टूडेंट्स पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि भारत की भाषाई विविधता का सम्मान किया जाए और स्टूडेंट्स के अधिकारों की रक्षा की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है थ्री लैंग्वेज फार्मूला?

दरअसल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने इस साल नई शिक्षा नीति के तहत ये तय किया है कि कक्षा 6 से स्टूडेंट्स के लिए तीन भाषाएं पढ़नी जरूरी होगी. थ्री लैंग्वेज फार्मूला के तहत दो भारतीय भाषाएं का होना जरूरी है. जबकि, तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषाएं हो सकती है. ग्लोबल लेवल पर अंग्रेजी का महत्व है और ऐसे में जब छात्रों के पास तीसरी भाषा चुनने में अंग्रेजी हो जाए तो जर्मनी, फ्रेंच जैसी अन्य भाषाएं स्कूलों से हट सकती हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE में भाषा शिक्षा में बदलाव: फ्रेंच-जर्मन पीछे, संस्कृत आगे; समझिए कक्षा 6वीं से 10वीं का नया थ्री लैंग्वेज सिस्टम

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

three language formula

Trending news

हमला करना होता... TMC सांसद पर अटैक के बाद दिलीप घोष की ललकार, आखिरी रण में खूनी खेल
West Bengal Assembly Election 2026
हमला करना होता... TMC सांसद पर अटैक के बाद दिलीप घोष की ललकार, आखिरी रण में खूनी खेल
जहां अर्थियां जलती हैं, वहां हुई जयमाला... श्मशान घाट पर सजा शादी का मंडप, भड़के लोग
almora
जहां अर्थियां जलती हैं, वहां हुई जयमाला... श्मशान घाट पर सजा शादी का मंडप, भड़के लोग
दृश्यम स्टाइल मर्डर! सूरत में पत्नी की हत्या, बक्से में छुपाया शव; लेटर ने खोला राज
Surat Murder
दृश्यम स्टाइल मर्डर! सूरत में पत्नी की हत्या, बक्से में छुपाया शव; लेटर ने खोला राज
भारत आई 7 लीटर दूध देने वाली विदेशी बकरी; गांधी जी ने कहा था ‘गरीब आदमी की गाय’
Kashmir
भारत आई 7 लीटर दूध देने वाली विदेशी बकरी; गांधी जी ने कहा था ‘गरीब आदमी की गाय’
दिल्ली में बड़े हमले की थी साजिश, तीन देशों का सिंडिकेट... मूसेवाला मर्डर कनेक्शन भी
Delhi news
दिल्ली में बड़े हमले की थी साजिश, तीन देशों का सिंडिकेट... मूसेवाला मर्डर कनेक्शन भी
Bengal Election दूसरे चरण की 23 सीटों पर महिला वोटर पावर, क्या बदलेगा पूरा खेल?
West Bengal Election 2026
Bengal Election दूसरे चरण की 23 सीटों पर महिला वोटर पावर, क्या बदलेगा पूरा खेल?
Gujarat Election 2026 Result LIVE: नतीजों से पहले ही मुकाबले को दिलचस्प बना चुके हैं वोटिंग ट्रेंड, गांवों से आगे निकले शहर
Gujarat Local Body
Gujarat Election 2026 Result LIVE: नतीजों से पहले ही मुकाबले को दिलचस्प बना चुके हैं वोटिंग ट्रेंड, गांवों से आगे निकले शहर
लू के थपेड़ों के बीच आई राहत भरी खबर! आज कई राज्यों में आंधी-बारिश दिलाएगी राहत
weather update
लू के थपेड़ों के बीच आई राहत भरी खबर! आज कई राज्यों में आंधी-बारिश दिलाएगी राहत
अमृतसर का ‘भूतिया खंडहर’, रात होते ही दिखने लगती हैं काली परछाइयां! आतीं डरावनी आवाज
horror news
अमृतसर का ‘भूतिया खंडहर’, रात होते ही दिखने लगती हैं काली परछाइयां! आतीं डरावनी आवाज
असेंबली चुनाव हो रहा या बारूद का खेल? पश्चिम बंगाल में इतने बम आखिर आ कहां से रहे
Assembly Election 2026
असेंबली चुनाव हो रहा या बारूद का खेल? पश्चिम बंगाल में इतने बम आखिर आ कहां से रहे