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CBSE Second Board Exam 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं के छात्रों के बीच 11वीं में एडमिशन की बढ़ी चिंता, अब रिजल्ट आने में कितने दिनों की और देरी?

CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट की घोषणा का इंतजार है. किसी भी समय 10वीं का परिणाम जारी हो सकता है. आइए जानते हैं कि कब तक सीबीएसई 10वीं क्लास सेकेंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी हो सकता है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 09, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:16 PM IST
CBSE Second Board Exam 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं के छात्रों के बीच 11वीं में एडमिशन की बढ़ी चिंता, अब रिजल्ट आने में कितने दिनों की और देरी?
Image Credit: CBSE 10th Second Board Result 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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