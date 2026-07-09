/CBSE Second Board Exam 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं के छात्रों के बीच 11वीं में एडमिशन की बढ़ी चिंता, अब रिजल्ट आने में कितने दिनों की और देरी?

CBSE 10th Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10वीं के छात्रों के बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि आखिरी कब तक 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा? जिन उम्मीदवारों ने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है वो इस रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और इसके पीछे की मुख्य वजह सिर्फ और सिर्फ अगली कक्षा में दाखिला लेना है. 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद पास उम्मीदवार कक्षा 11वीं दाखिला लेंगे. इस साल से दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम लागू किया गया है जिस वजह से दूसरी बोर्ड परीक्षा में सिर्फ वो ही छात्र शामिल नहीं हुए हैं जो एक-दो सब्जेक्ट में कम अंक आने से फेल हुए हैं और उसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है, बल्कि कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्जेक्ट में अंक सुधार करने के लिए दूसरी परीक्षा दी है.