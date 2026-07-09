/CBSE Second Board Exam 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं के छात्रों के बीच 11वीं में एडमिशन की बढ़ी चिंता, अब रिजल्ट आने में कितने दिनों की और देरी?

CBSE 10th Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10वीं के छात्रों के बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि आखिरी कब तक 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा? जिन उम्मीदवारों ने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है वो इस रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और इसके पीछे की मुख्य वजह सिर्फ और सिर्फ अगली कक्षा में दाखिला लेना है. 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद पास उम्मीदवार कक्षा 11वीं दाखिला लेंगे. इस साल से दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम लागू किया गया है जिस वजह से दूसरी बोर्ड परीक्षा में सिर्फ वो ही छात्र शामिल नहीं हुए हैं जो एक-दो सब्जेक्ट में कम अंक आने से फेल हुए हैं और उसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है, बल्कि कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्जेक्ट में अंक सुधार करने के लिए दूसरी परीक्षा दी है.
सीबीएसई की कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में इस साल लगभग 6.8 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं शामिल हुई हैं. इस एग्जाम में एक सब्जेक्ट की परीक्षा देने वाले 192508 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था और दो सब्जेक्ट लिए कुल 279227 छात्र और छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया. जबकि, तीन सब्जेक्ट की परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों की संख्या कुल 197119 रही थी.
देश भर के सभी स्कूलों में कक्षा 11वीं की पढ़ाई शुरू हो चुकी है. ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10वीं पास कर ली और दोबारा आयोजित परीक्षा में वो शामिल नहीं हुए हैं उन्हें 11वीं की पढ़ाई शुरू कर दी है. कक्षा 11वीं के लिए एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं. नए सेशन की पढ़ाई शुरू कर दी गई है. 10वीं क्लीफाई छात्रों को मुख्य परीक्षा की मार्कशीट के आधार पर प्रवेश मिस रहा है. अगर आपका बच्चा 10वीं पास हो चुका है और दूसरी परीक्षा में भी अंक सुधारने के लिए शामिल हुआ है तो चिंता न करें, मुख्य परीक्षा के स्कोरकार्ड के आधार पर 11वीं में एडमिशन करा सकते हैं.
सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा के रिजल्ट को घोषित करने की कोई तारीख और समय की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. हालांकि, ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द सीबीएसई का 10वीं रिजल्ट जारी हो सकता है. डिजिलॉकर, उमंग ऐप और सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम किसी भी समय जारी हो सकता है.