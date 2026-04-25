CBSE Board Exam 2026: 6.68 लाख छात्रों ने चुनी 10वीं दूसरी परीक्षा, साइंस-मैथ्स में सबसे ज्यादा; ये है वजह

CBSE 10th Second Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) द्वारा इस साल से दो बार 10वीं परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. इस नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं के छात्राओं को फिर से मौका दिया जा रहा है कि वो अंकों में सुधार के लिए 10वीं की परीक्षा एक बार फिर दे सकते हैं. सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के 6.68 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है. जबकि, पहली 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 24.7 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था. सीबीएसई की 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 6.68 लाख स्टूडेंट्स, में से सबसे ज्यादा छात्र साइंस और मैथ्स की फिर परीक्षा देने वाले रहे हैं. सीधे और साफ शब्दों में कहें तो इस साल 10वीं के स्टूडेंट्स वो ज्यादा रहे हैं जो साइंस और गणित विषयों के अंकों में सुधार चाहते हैं और करियर के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं. 6.8 छात्रों का रजिस्ट्रेशन ये दर्शाता है कि सिर्फ शिक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं हुआ है बल्कि छात्र भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं.

CBSE Second Board Exam 2026: स्टूडेंट्स को दूसरा चांस

सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा का मतलब स्टूडेंट्स के लिए दूसरा मौका जिसे हाथ से छात्र भी जाने नहीं देना चाहते हैं. अपनी मार्कशीट में सुधार करियर को लेकर चिंतित छात्रों ने बोर्ड परीक्षा के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन किया है. हाल ही में 10वीं बोर्ड दूसरी परीक्षा की सूची जारी की गई. लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बोर्ड ने सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा की की डेटशीट भी जारी की. 15 मई से दूसरी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है. कुल 6.68 लाख स्टूडेंट्स सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा देने के लिए तैयार हैं.

क्यों छात्रों की ज्यादा पसंद में साइंस-मैथ्स?

बदलते समय और शिक्षा सिस्टम के तहत करियर के ऑप्शन भी चेंज हो रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में करियर के कई विकल्प हैं जिसके लिए साइंस और मैथ्स के प्राइमरी सब्जेक्ट होता है और स्टूडेंट्स के लिए भी इस वजह से प्राथमिकताओं में ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं. विज्ञान और गणित विषयों में ज्यादा स्टूडेंट्स की रुचि दर्शाती है कि स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर तैयार हैं.

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अंग्रेजी का पेपर फिर से देने वाले कम

सीबीएसई द्वारा NEP 2020 के तहत 15 मई से 21 मई 2026 तक कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. स्टूडेंट्स के पास विज्ञान, गणित, सोशल साइंस, अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों के अंकों में सुधार करने का मौका दिया जा रहा है. इसके तहत साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ज्यादा रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया. जबकि, सोशल साइंस और अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं के लिए फिर से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम रही है.

फाइनल मार्कशीट में क्या दूसरी परीक्षा के ही नंबर होंगे दर्ज

नहीं, दूसरी बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य स्टूडेंट्स के अंकों में सुधार करना है. अगर स्टूडेंट ने किसी विषय की परीक्षा फिर से दी है लेकिन पहले वाले बोर्ड एग्जाम में ज्यादा अंक आए हैं तो फाइनल मार्कशीट में पहली वाली परीक्षा के अंक के साथ ही मार्कशीट शो होगी. अगर पहली बोर्ड परीक्षा से ज्यादा अच्छे नंबर दूसरी बोर्ड परीक्षा में आए हैं तो स्टूडेंट्स की मार्कशीट में उस दौरान प्राप्त किए अंक को ही शो किया जाएगा.

CBSE Second Board Exam 2026: कब आएगा रिजल्ट?

सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन जून 2026 के अंत तक आएगा. सीबीएसई की पहली बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट डिजिलॉकर पर उपलब्ध है. स्टूडेंट्स प्रोविजनल मार्कशीट के जरिए 11वीं में दाखिला ले सकते हैं. सीबीएसई दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद फाइनल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.

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