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CBSE 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू, पहला पेपर गणित का; पिछली बार पूछे गए थे NCERT आधारित सवाल

CBSE Class 10th Maths Second Board Exam 2026: आज यानी 15 मई से सीबीएसई की दूसरी बोर्ड 10वीं परीक्षा सुबह 10.30 बजे से शुरू है जो दोपहर 1.30 बजे तक जारी रहेगी. पहला पेपर गणित का है और पिछली बार ये पेपर कैसा आया था? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 15, 2026, 09:43 AM IST
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CBSE Second Board Exam today Mathematics
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CBSE Class 10th Maths Second Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा आज यानी 15 मई से शुरू हो गई है. सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट के अनुसार पहला पेपर गणित का है. परीक्षा के पहले दिन देशभर के लाखों छात्र गणित पेपर देने के अपने-अपने एग्जाम सेंटर जा रहे हैं. बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास के साथ हल्का तनाव भी देखने को मिल रहा है. पिछली बार यानी पहली बोर्ड परीक्षा के दौरान गणित का पेपर मिला-जुला आया था. इस बार का पेपर कैसा आ सकता है, ये चिंता लाखों छात्रों के बीच बनी हुई है. इस इंप्रूवमेंट एग्जाम में कंपार्टमेंट और सब्जेक्ट में सुधार करने लिए स्टूडेंट्स बैठेंगे. 

पहले कैसा आया था मैथ्स का पेपर?

सीबीएसई 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. उस दौरान पहला पेपर गणित का ही था और इस बार भी पहली परीक्षा मैथ्स सब्जेक्ट की ही है. पिछली सीबीएसई 10वीं की गणित परीक्षा में प्रश्नपत्र में NCERT आधारित सवालों को प्राथमिकता दी गई थी. ज्यादातर सवाल NCERT की किताबों से पूछे गए थे. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस किताब से तैयारी की थी वो ज्यादा से ज्यादा अंक ला पाए थे. गणित पेपर में NCERT आधारित प्रश्न होने के कारण ये परीक्षा काफी स्कोरिंग साबित हुई थी. 

इस बार का गणित पेपर कैसा हो सकता है?

सीबीएसई की ओर से पहले ही साफ कर दिया जा चुका था कि 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में भी पिछली परीक्षा की तरह पूरा सिलेब्स आएगा और उसी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे. ऐसे में 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के सभी सवाल NCERT आधारित हो सकते हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स और पिछले पेपर एनालिसिस के अनुसार ज्यादातर सवाल NCERT बेस्ड हो सकते हैं. हालांकि, परीक्षा पूरी हो जाने के बाद स्टूडेंट्स के रिएक्शन और पेपर एनालिसिस सामने आ सकता है.

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ये भी पढ़ें- CBSE 10th Second Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा, स्टूडेंट्स इन बातों का रखें ध्यान

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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