CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: स्कूल की छात्राओं की बल्ले-बल्ले! सिंगल गर्ल चाइल्ड को हर महीने मिलेंगे पैसे, जानें स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल्स

CBSE Scholarship 2025: सीबीएससी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और लास्ट डेट 23 अक्टूबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक छात्रा लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर दें. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 26, 2025, 05:53 PM IST
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: स्कूल की छात्राओं की बल्ले-बल्ले! सिंगल गर्ल चाइल्ड को हर महीने मिलेंगे पैसे, जानें स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल्स

CBSE Scholarship For Single Girl Child 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्राओं के लिए एक नई स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की है. जिसके मुताबित, आवेदन करने वाली योग्य छात्राओं को 2 साल तक प्रति महीने 500 रुपये आर्थिक तौर पर मदद के रूप में दिए जाएंगे. इस स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उन छात्राओं को ही मिलेगा, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान है और पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं.

आवेदन लास्ट डेट 

सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें. 

ये भी पढ़ें: CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, कौन कर सकता है अप्लाई? जानें प्रोसेस

योग्यता
सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं के पास सीबीएसई मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री कम से कम 70 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार को सीबीएसई बोर्ड से ही कक्षा 11वीं या 12वीं की पढ़ाई बिना ब्रेक के जारी रखनी होगी. वहीं, छात्रा की पारिवारिक वार्षिक आय की बात करें, तो वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, स्कूल की ट्यूशन फीस 1500 रुपये प्रति महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जानकारी के लिए बता दें, केवल भारतीय नागरिक ही इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी 

  • 10वीं की मार्कशीट

  • आधार कार्ड 

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • ट्यूशन फीस भुगतान स्लिप 

  • बैंक डिटेल्स, आदि. 

ऐसे करें आवेदन

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: IB SA Admit Card 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा का हॉल टिकट जारी, फटाफट इस लिंक से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

