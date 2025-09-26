CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: स्कूल की छात्राओं की बल्ले-बल्ले! सिंगल गर्ल चाइल्ड को हर महीने मिलेंगे पैसे, जानें स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल्स

CBSE Scholarship For Single Girl Child 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्राओं के लिए एक नई स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की है. जिसके मुताबित, आवेदन करने वाली योग्य छात्राओं को 2 साल तक प्रति महीने 500 रुपये आर्थिक तौर पर मदद के रूप में दिए जाएंगे. इस स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उन छात्राओं को ही मिलेगा, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान है और पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं.

आवेदन लास्ट डेट

सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें.

योग्यता

सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं के पास सीबीएसई मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री कम से कम 70 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार को सीबीएसई बोर्ड से ही कक्षा 11वीं या 12वीं की पढ़ाई बिना ब्रेक के जारी रखनी होगी. वहीं, छात्रा की पारिवारिक वार्षिक आय की बात करें, तो वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, स्कूल की ट्यूशन फीस 1500 रुपये प्रति महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जानकारी के लिए बता दें, केवल भारतीय नागरिक ही इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी

10वीं की मार्कशीट

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

ट्यूशन फीस भुगतान स्लिप

बैंक डिटेल्स, आदि.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

