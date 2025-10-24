CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: छात्राओं के लिए आवेदन का एक और मौका, अब इस तारीख तक करें रजिस्ट्रेशन

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 Registration: सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को 23 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 20 नवंबर, 2025 कर दिया है.
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 Last Date: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम 2025 को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. नई अपडेटेड शेड्यूल के मुताबिक, आवेदन की अंतिम तिथि को 23 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर अब 20 नवंबर, 2025 कर दिया है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन करने से चूक गए थे, उन्हें एक और मौका मिला है, वे आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं.