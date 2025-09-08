CBSE: 10वीं और 12वीं के लिए कल से प्राइवेट स्टूडेंट्स भर सकेंगे फॉर्म, जानें कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
CBSE: 10वीं और 12वीं के लिए कल से प्राइवेट स्टूडेंट्स भर सकेंगे फॉर्म, जानें कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

CBSE Exam: सीबीएसई बोर्ड ने प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखों का ऐलान कर दिया है. खबर में जानें कैसे 10वीं और 12वीं के छात्र फॉर्म भर सकेंगे. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 08, 2025, 05:21 PM IST
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म सबमिट करने की डेट जारी दी है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर कल यानी 9 सितंबर 2025 से एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. नीचे खबर में आधिकारिक पोर्टल की लिंक दी गई है. 

सीबीएसई ने नोटिफिकेशन में सब्जेक्टवाइज परीक्षा में पासिंग नंबरों का भी जिक्र किया है, जिसके अनुसार, थ्योरी और प्रैक्टिकल अंकों को मिलाकर छात्र के कम से कम 33% नंबर होने चाहिए. ये परीक्षा खासतौर पर उन लोगों के लिए राहतभरी है जो दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं या फिर अपने नंबरों को सुधारना चाहते हैं या अधूरी परीक्षा पूरी करना चाहते हैं. 

कौन हो सकता है इस परीक्षा में शामिल?
इस प्राइवेट परीक्षा के लिए वो छात्र अप्लाई कर सकते हैं जो नियमित सीबीएसई स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हों, लेकिन परीक्षा देना चाहते हैं. वहीं, वो छात्र जो पिछले साल किसी कारण से पास नहीं हो सके और परीक्षा फिर से देना चाहते हैं. इसके अलवा जो स्टूडेंटे परीक्षा पास कर चुके हैं लेकिन अपने नंबरों में सुधार लाना चाहते हैं वो इस परीक्षा को दे सकते हैं. हालांकि, छात्र जारी नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ लें. नीचे खबर में कक्षा 10वीं और 12वीं के नोटिफिकेशन की लिंक दी गई है. 

फॉर्म कैसे भरें?

  • फॉर्म भरने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. 

  • यहां आपको परीक्षा से जुड़ी लिंक 9 सितंबर से मिल जाएगी

  • इस पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर फॉर्म सबमिट कर दें. 

  • बता दें, इसके लिए अलग-अलग फीस तय की गई है. 

नोटिफिकेशन लिंक (कक्षा 10)-
नोटिफिकेशन लिंक (कक्षा 12)-

