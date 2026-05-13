Advertisement
trendingNow13215688
Hindi Newsशिक्षाCBSE Supplementary Exam 2026: फेल नहीं, अभी उम्मीद बाकी! 1,63,800 छात्रों को CBSE ने दिया दूसरा मौका; कब दे सकेंगे एग्जाम?

CBSE Supplementary Exam 2026: फेल नहीं, अभी उम्मीद बाकी! 1,63,800 छात्रों को CBSE ने दिया दूसरा मौका; कब दे सकेंगे एग्जाम?

CBSE Supplementary Exam 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सीबीएसी ने 1,63,800 छात्रों को दूसरा मौका दिया है. कंपार्टमेंट वाले और नंबर सुधारना चाहने वाले छात्र 15 जुलाई को सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर अपना रिजल्ट बेहतर बना सकेंगे. जानिए पूरी डिटेल. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 13, 2026, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Supplementary Exam 2026: फेल नहीं, अभी उम्मीद बाकी! 1,63,800 छात्रों को CBSE ने दिया दूसरा मौका; कब दे सकेंगे एग्जाम?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सीबीएसी का रिजल्ट आने के बाद जहां लाखों छात्रों के घरों में खुशी का माहौल है, वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है. लेकिन इस बार बोर्ड ने ऐसे छात्रों को निराश नहीं होने दिया है. जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है या जो अपने किसी एक विषय के नंबर बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मौका सामने आया है. अब एक परीक्षा उनकी मेहनत को नया परिणाम दे सकती है. 15 जुलाई की तारीख कई छात्रों के लिए उम्मीद लेकर आ रही है. आइए समझते हैं पूरी जानकारी आसान भाषा में.

कितने छात्रों को मिला दूसरा मौका?

इस साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन बोर्ड परीक्षा में करीब 1,63,800 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है. यानी इतने छात्रों को एक या उससे ज्यादा विषयों में जरूरी अंक नहीं मिल सके. रिजल्ट आने के बाद ऐसे कई छात्र और अभिभावक परेशान थे कि आगे क्या होगा. लेकिन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इन छात्रों को अपना रिजल्ट सुधारने का पूरा मौका मिलेगा. सप्लीमेंट्री परीक्षा के जरिए छात्र दोबारा अपनी तैयारी दिखा सकेंगे और बेहतर अंक हासिल करने की कोशिश कर सकेंगे. इससे हजारों छात्रों को राहत मिली है.

सप्लीमेंट्री परीक्षा कब होगी?

कंपार्टमेंट पाने वाले छात्रों के लिए सबसे जरूरी जानकारी परीक्षा की तारीख है. बोर्ड के अनुसार सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकेंगे, जिन्हें किसी विषय में कंपार्टमेंट मिली है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अभी से तैयारी शुरू कर दें और बोर्ड की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें. एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी समय पर जारी की जाएगी. यह परीक्षा उन छात्रों के लिए बेहद अहम है जो एक बार फिर अपनी मेहनत से रिजल्ट बदलना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पास छात्र भी क्यों देंगे परीक्षा?

इस बार सिर्फ कंपार्टमेंट वाले छात्रों को ही नहीं, बल्कि पास हुए छात्रों को भी एक खास मौका दिया गया है. अगर कोई छात्र पास तो हो गया है, लेकिन किसी एक विषय में अपने अंक बेहतर करना चाहता है, तो वह भी इस परीक्षा में बैठ सकता है. इसे रिजल्ट सुधारने का शानदार अवसर माना जा रहा है. कई छात्र कॉलेज एडमिशन या बेहतर मेरिट के लिए अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे छात्रों के लिए यह परीक्षा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है और आगे के करियर में मदद कर सकती है.

छात्रों को अभी क्या करना चाहिए?

अब छात्रों के पास समय कम है, इसलिए तैयारी में कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए. जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है या जो नंबर सुधारना चाहते हैं, उन्हें अपने कमजोर विषय पर फोकस करना चाहिए. पुराने प्रश्नपत्र, नोट्स और मॉडल पेपर की मदद से तैयारी बेहतर की जा सकती है. साथ ही CBSE Official Website पर आने वाले अपडेट जरूर चेक करते रहें. सही रणनीति, नियमित पढ़ाई और आत्मविश्वास के साथ यह दूसरा मौका आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

CBSE Supplementary Exam 2026

Trending news

Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM Suvendu Adhikari
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
Tamil Nadu
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
Supreme Court
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
Jammu and Kashmir
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
Vijay Floor Test
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
sonia gandhi
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
West Bengal news
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
NEET पेपर लीक का मामला SC पहुंचा, NTA को खत्म कर नई संस्था बनाने की मांग
NEET 2026
NEET पेपर लीक का मामला SC पहुंचा, NTA को खत्म कर नई संस्था बनाने की मांग