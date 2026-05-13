CBSE Supplementary Exam 2026: फेल नहीं, अभी उम्मीद बाकी! 1,63,800 छात्रों को CBSE ने दिया दूसरा मौका; कब दे सकेंगे एग्जाम?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सीबीएसी का रिजल्ट आने के बाद जहां लाखों छात्रों के घरों में खुशी का माहौल है, वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है. लेकिन इस बार बोर्ड ने ऐसे छात्रों को निराश नहीं होने दिया है. जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है या जो अपने किसी एक विषय के नंबर बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मौका सामने आया है. अब एक परीक्षा उनकी मेहनत को नया परिणाम दे सकती है. 15 जुलाई की तारीख कई छात्रों के लिए उम्मीद लेकर आ रही है. आइए समझते हैं पूरी जानकारी आसान भाषा में.

कितने छात्रों को मिला दूसरा मौका?

इस साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन बोर्ड परीक्षा में करीब 1,63,800 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है. यानी इतने छात्रों को एक या उससे ज्यादा विषयों में जरूरी अंक नहीं मिल सके. रिजल्ट आने के बाद ऐसे कई छात्र और अभिभावक परेशान थे कि आगे क्या होगा. लेकिन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इन छात्रों को अपना रिजल्ट सुधारने का पूरा मौका मिलेगा. सप्लीमेंट्री परीक्षा के जरिए छात्र दोबारा अपनी तैयारी दिखा सकेंगे और बेहतर अंक हासिल करने की कोशिश कर सकेंगे. इससे हजारों छात्रों को राहत मिली है.

सप्लीमेंट्री परीक्षा कब होगी?

कंपार्टमेंट पाने वाले छात्रों के लिए सबसे जरूरी जानकारी परीक्षा की तारीख है. बोर्ड के अनुसार सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकेंगे, जिन्हें किसी विषय में कंपार्टमेंट मिली है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अभी से तैयारी शुरू कर दें और बोर्ड की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें. एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी समय पर जारी की जाएगी. यह परीक्षा उन छात्रों के लिए बेहद अहम है जो एक बार फिर अपनी मेहनत से रिजल्ट बदलना चाहते हैं.

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पास छात्र भी क्यों देंगे परीक्षा?

इस बार सिर्फ कंपार्टमेंट वाले छात्रों को ही नहीं, बल्कि पास हुए छात्रों को भी एक खास मौका दिया गया है. अगर कोई छात्र पास तो हो गया है, लेकिन किसी एक विषय में अपने अंक बेहतर करना चाहता है, तो वह भी इस परीक्षा में बैठ सकता है. इसे रिजल्ट सुधारने का शानदार अवसर माना जा रहा है. कई छात्र कॉलेज एडमिशन या बेहतर मेरिट के लिए अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे छात्रों के लिए यह परीक्षा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है और आगे के करियर में मदद कर सकती है.

छात्रों को अभी क्या करना चाहिए?

अब छात्रों के पास समय कम है, इसलिए तैयारी में कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए. जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है या जो नंबर सुधारना चाहते हैं, उन्हें अपने कमजोर विषय पर फोकस करना चाहिए. पुराने प्रश्नपत्र, नोट्स और मॉडल पेपर की मदद से तैयारी बेहतर की जा सकती है. साथ ही CBSE Official Website पर आने वाले अपडेट जरूर चेक करते रहें. सही रणनीति, नियमित पढ़ाई और आत्मविश्वास के साथ यह दूसरा मौका आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है.