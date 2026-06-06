/CBSE ने साइबर हमलों के बीच उठाया बड़ा कदम, बंद कर दिया OnMark पोर्टल; अब कैसे होगा री-इवैल्यूएशन?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से एक अहम कदम बढ़ाया गया है जो कि सुरक्षा संबंधित चिताओं से निपटने के लिए लिया गया एक फैसला है. दरअसल, कक्षा 12वीं की आंसर शीट के री-इवैल्यूएशन के लिए Coempt Edu Teck के ऑनमार्क (OnMark) प्लेटफॉर्म को हटा दिया है. बोर्ड की ओर से स्टूडेंट्स और परीक्षा डेटा को डायरेक्ट कंट्रोल करने वाले पूरे ढांचे को ट्रांसफर कर दिया गया है. ऐसे में 12वीं के स्टूडेंट्स की आंसर शीट की फिर जांच पूरी तरह से CBSE के आधिकारिक पोर्टल पर की जाएगी. उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
इस साल से सीबीएसई की ओर से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को अपनाया गया जिसके लिए बोर्ड ने Coempt Edu Teck के ऑनमार्क डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया था. इसके माध्यम से कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स की करीब 1 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं चेक की गई थी. हालांकि, 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्रों की शिकायत रही और सभी ने ओएसएम के कारण हुई गड़बड़ियों का जिक्र किया. ओएसएम के कारण मिले कम अंक की शिकायतें दर्ज की और फिर इस मामले की जांच शुरू हुई.
सूत्रों की मानें तो ऐसा पूरी तरह से नहीं किया गया है. दरअसल, सीबीएसई की ओर से फैसला लिया गया है कि वो री-इवैल्यूएशन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को खुद के कंट्रोल में रखें जो ज्यादा सुरक्षित रहेगा. इसलिए बोर्ड ने स्टूडेंट्स और एग्जाम डेटा को सीधा कंट्रोल करने वाले सर्वर को स्थानांतरित कर दिया है. जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड ने पूरी तरह से सॉफ्टवेयर नहीं बदला है. अधिक सुरक्षित करने के लिहाज से OnMark के कोड की प्राइवेसी में सुधार के लिए टेस्ट करने के बाद बोर्ड ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसे चलाने जा रहा है.
साइबर हमलों की खबर सामने आने के बाद CBSE की मदद के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के विशेषज्ञों की चार सदस्यीय टीम को तैनात किया गया है. इस टीम में साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सिस्टम और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर इन विशेषज्ञों को तकनीकी सहायता के लिए जोड़ा गया है, ताकि पोर्टल की सुरक्षा और कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाया जा सके.
हाल ही में CBSE ने अपने पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर हुए कथित साइबर हमलों को लेकर दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. बोर्ड के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में पोर्टल को निशाना बनाकर कई साइबर हमले किए गए, जिनका मकसद सेवाओं को बाधित करना और सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश हासिल करना था. हालांकि, CBSE का कहना है कि सभी हमलों को समय रहते विफल कर दिया गया और किसी भी तरह का डेटा लीक या सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ. बोर्ड ने यह भी बताया कि पोर्टल की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए लगातार तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं.
CBSE PRESS RELEASE:
CBSE lodges complaint with Delhi Police regarding coordinated cyber attacks on its Post-Result Services Portal. All attacks were successfully mitigated through 24×7 monitoring, with no data breach or compromise of systems.
Details here…
— CBSE HQ (@cbseindia29) June 5, 2026
जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की हुई कॉपियां की री-इवैल्यूएशनऔर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जा सकता है. सीबीएसई के अनुसार अब तक 70 हजार से ज्यादा छात्रों ने सफलतापूर्वक आवेदन कर लिया है.