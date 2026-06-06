/CBSE ने साइबर हमलों के बीच उठाया बड़ा कदम, बंद कर दिया OnMark पोर्टल; अब कैसे होगा री-इवैल्यूएशन?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से एक अहम कदम बढ़ाया गया है जो कि सुरक्षा संबंधित चिताओं से निपटने के लिए लिया गया एक फैसला है. दरअसल, कक्षा 12वीं की आंसर शीट के री-इवैल्यूएशन के लिए Coempt Edu Teck के ऑनमार्क (OnMark) प्लेटफॉर्म को हटा दिया है. बोर्ड की ओर से स्टूडेंट्स और परीक्षा डेटा को डायरेक्ट कंट्रोल करने वाले पूरे ढांचे को ट्रांसफर कर दिया गया है. ऐसे में 12वीं के स्टूडेंट्स की आंसर शीट की फिर जांच पूरी तरह से CBSE के आधिकारिक पोर्टल पर की जाएगी. उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है.