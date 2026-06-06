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CBSE ने साइबर हमलों के बीच उठाया बड़ा कदम, बंद कर दिया OnMark पोर्टल; अब कैसे होगा री-इवैल्यूएशन?

CBSE 12th Re-evaluation 2026: सीबीएसई ने OnMark पोर्टल से जुड़ी सेवाओं में सुरक्षा कारणों को देखते हुए कुछ बदलाव किए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, पोर्टल पर साइबर हमलों और तकनीकी दिक्कतों की वजह से सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है. इसी के चलते छात्रों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या यह पूरी तरह साइबर अटैक है या कोई तकनीकी गड़बड़ी?

Written BySimran Singh
Published: Jun 06, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:07 PM IST
CBSE ने साइबर हमलों के बीच उठाया बड़ा कदम, बंद कर दिया OnMark पोर्टल; अब कैसे होगा री-इवैल्यूएशन?
Image Credit: cbse osm 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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