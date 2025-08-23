युवाओं के बीच ड्रग्स को लेकर बढ़ रही लत पर अब लगेगा ताला; CBSE हुआ सख्त! NCB से मिलाया हाथ, जानें पूरा प्लान?
युवाओं के बीच ड्रग्स को लेकर बढ़ रही लत पर अब लगेगा ताला; CBSE हुआ सख्त! NCB से मिलाया हाथ, जानें पूरा प्लान?

CBSE: ड्रग्स के खिलाफ CBSE अब अभियान चलाएगा, जिसको लेकर सीबीएसई ने एनसीबी के साथ हाथ मिलाया है. जानिए क्या है पूरा प्लान.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:07 AM IST
युवाओं के बीच ड्रग्स को लेकर बढ़ रही लत पर अब लगेगा ताला; CBSE हुआ सख्त! NCB से मिलाया हाथ, जानें पूरा प्लान?

CBSE: आज के समय में ड्रग्स यानी नशा हर तरफ काफी तेज से अपने पैर पसार रहा है. काफी संख्या में युवाओं का नशे के तरफ झुकाव हो रहा है. इतना ही नहीं स्कूली बच्चों में ड्रग्स लेने के कई मामले सामने आते-रहते हैं. इन घटानों पर रोक लगाने के लिए केंद्र समेत राज्य सरकारों द्वारा कई कदम भी उठाए जा रहे हैं. ऐसे में अब सीबीएसई ने भी अपने लेवल पर स्कूलों में ड्रग्स को लेकर सख्त रूख अपनाया है. 

3 सितंबर 2025 को होगा करार
दरअसल, सीबीएसई एनसीबी यानी की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) के साथ टीम बनाने जा रहा है. सीबीएसई संबंद्ध स्कूलों में ड्रग्स के बढ़ते केस को रोकने के लिए एनसीबी के साथ हाथ मिला रहा है. जानकारी के अनुसार, दोनों संस्थानों के बीच 3 सितंबर 2025 को इस पर मुहर (Agreement) लग जाएगी. इस दौरान एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीबीएसई से जुड़े कई लोग शामिल रहेंगे. 

ये भी पढ़ें- 2,15,900 रुपये तक सैलरी! बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन, जानें कौन और कैसे कर सकता अप्लाई?

एनसीबी करेगा मदद
इस अभियान के तहत सीबीएसई स्कूलों में ड्रग्स के दुरुपयोग के प्रति छात्रों के बीच जागरुकता फैलाया जाएगा. इस जागरुकता के लिए सीबीएसई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद लेगा. इस अभियान का मकसद बिल्कुल साफ है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ड्रग्स के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके. एनसीबी इस जागरुकता अभियान में टीचर्स, एडवाइजर्स और छात्रों को हेल्दी लाइफ अपनाने का तरीका बताएगा और ड्रग्स से होने वाले नुकसान के प्रति अवेयर करेगा. 

नशे के विरुद्ध युद्ध
जानकारी के लिए बता दें, पंजाब सरकार ने इसी साल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पहला एविडेंस बेस्ड नशा विरोधी करिकुलम लॉन्च किया है. ये करिकुलम क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लागू होगा.

काम की खबर - Schools Holidays: विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा..त्योहारों से भरा है सितंबर महीना, जानें कब-कब रहेंगे स्कूल बंद?

