/ना भाषा का दबाव, ना बोर्ड परीक्षा की टेंशन... CBSE की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी हुई आसान, लेकिन इन 5 सवालों पर अब भी बना सस्पेंस

सीबीएसई (CBSE) की नई थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के बीच कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं. सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अब सभी छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी? क्या 10वीं बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा भी अनिवार्य होगी? और क्या किसी एक भाषा को सभी पर लागू किया जाएगा? इन तमाम सवालों के बीच CBSE ने नई गाइडलाइंस जारी कर कई बड़ी गलतफहमियां दूर कर दी हैं. बोर्ड ने साफ किया है कि किसी भी छात्र पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी और मौजूदा 10वीं के छात्रों पर नई नीति लागू नहीं होगी. हालांकि, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी अंतिम तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों को राहत देने वाला स्पष्टीकरण जारी किया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत भाषा संबंधी प्रावधान लागू करने का उद्देश्य किसी भी छात्र पर किसी विशेष भाषा को थोपना नहीं है. बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 10 के मौजूदा छात्रों पर नई त्रि-भाषा नीति लागू नहीं होगी. यानी इस बैच के छात्र पहले की तरह केवल दो भाषाओं के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा देंगे.
CBSE के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी. यदि कोई छात्र अभी दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहा है, तो उसे एक अतिरिक्त भारतीय भाषा लेना अनिवार्य होगा. आगे चलकर तीन भाषाओं में कम से कम दो भारतीय भाषाएं रखना जरूरी होगा. तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश जैसी भाषाओं में से किसी एक का चयन किया जा सकेगा. यह व्यवस्था इन छात्रों के कक्षा 10 तक पहुंचने तक लागू रहेगी. वहीं कक्षा 6 का मौजूदा बैच पहला बैच होगा जिस पर नई भाषा नीति पूरी तरह लागू होगी.
नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत छात्रों में बहुभाषी क्षमता विकसित करने और भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन-भाषा नीति लागू की गई है. सरकार का मानना है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान छात्रों के बौद्धिक विकास और संवाद क्षमता को मजबूत बनाता है. हालांकि, जैसे ही इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई, कई राज्यों, अभिभावकों और शिक्षाविदों ने चिंता जताई. कुछ लोगों ने इसे हिंदी या किसी अन्य भाषा को अनिवार्य बनाने की कोशिश माना, जबकि कई राज्यों ने अपनी भाषाई पहचान और स्थानीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए.
CBSE के स्पष्टीकरण के बाद कई बातें साफ हो गई हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल अब भी बने हुए हैं. महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, बुलंदशहर के प्रधानाचार्य नरेंद्र मित्तल के अनुसार सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में किसी एक भाषा को अनिवार्य किया जाएगा. दूसरा, छोटे और ग्रामीण स्कूलों में तीन भाषाओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षक कैसे उपलब्ध होंगे. तीसरा, क्या तीन भाषाएं पढ़ने से छात्रों पर अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव बढ़ेगा. चौथा, इस नीति को लागू करने में राज्यों की भूमिका कितनी होगी. पांचवां, भविष्य में बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में क्या बदलाव किए जाएंगे. इन सभी सवालों पर अभी विस्तृत दिशा-निर्देश आना बाकी है.
CBSE ने अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग व्यवस्था तय की है. मौजूदा कक्षा 10 के छात्रों पर नई भाषा नीति लागू नहीं होगी और वे केवल दो भाषाओं के साथ बोर्ड परीक्षा देंगे. मौजूदा कक्षा 9 के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, लेकिन कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी. यही नियम कक्षा 7 और 8 के छात्रों पर भी लागू रहेगा. वहीं कक्षा 6 के मौजूदा छात्रों को कक्षा 10 तक तीन भाषाएं पढ़नी होंगी और दसवीं में तीसरी भाषा (R-3) की बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी. यानी सबसे बड़ा बदलाव इसी बैच के लिए होगा.
नई गाइडलाइंस के अनुसार मौजूदा कक्षा 10 के छात्रों को पूरी तरह छूट दी गई है. कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को तीसरी भाषा तो पढ़नी होगी, लेकिन कक्षा 10 में उसकी बोर्ड परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी. यदि कोई छात्र अभी दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहा है, तो वह एक अतिरिक्त भारतीय भाषा जोड़ सकेगा. तीन भाषाओं में कम से कम दो भारतीय भाषाएं रखना अनिवार्य होगा. यह नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी CBSE संबद्ध स्कूलों में लागू की जाएगी.
CBSE ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को तीसरी भाषा के अध्ययन में आवश्यक छूट और रियायत देने का भी प्रावधान किया है. कुल मिलाकर बोर्ड के इस स्पष्टीकरण से छात्रों और अभिभावकों की कई चिंताएं जरूर कम हुई हैं. फिर भी नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन, शिक्षकों की उपलब्धता, राज्यों की भूमिका और भविष्य की बोर्ड परीक्षा व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर अभी अंतिम दिशा-निर्देश आने बाकी हैं. आने वाले महीनों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और CBSE द्वारा जारी नई गाइडलाइंस ही तय करेंगी कि यह नीति छात्रों और स्कूलों के लिए कितनी आसान और प्रभावी साबित होती है.