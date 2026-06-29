Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /CBSE Three-Language Policy: सीबीएसई ने जारी की नई भाषा नीति की गाइडलाइन, जानें किस बैच पर होगा लागू और किसे मिलेगी राहत

CBSE Three-Language Policy: सीबीएसई ने जारी की नई भाषा नीति की गाइडलाइन, जानें किस बैच पर होगा लागू और किसे मिलेगी राहत

CBSE Three Language Policy Latest Update: सीबीएसई ने अपनी तीन भाषा नीति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. ऐसे में कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए एक राहत की खबर है. नई गाइडलाइन का पालन 1 जुलाई 2026 से नए 9वीं बैच के छात्रों को करना होगा.

Written BySimran Singh
Published: Jun 29, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:44 PM IST
CBSE Three-Language Policy: सीबीएसई ने जारी की नई भाषा नीति की गाइडलाइन, जानें किस बैच पर होगा लागू और किसे मिलेगी राहत
Image Credit: CBSE Three Language Policy Latest UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA वर्ल्ड कप से बाहर हुआ साउथ कोरिया, राष्ट्रपति ने लताड़ा, कोच ने दिया इस्तीफा
FIFA World Cup 202654 min ago
2
mp news59 min ago
3
Delhi Police1 hr ago
4
europe heatwave1 hr ago
5
PF online1 hr ago