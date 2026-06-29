/CBSE Three-Language Policy: सीबीएसई ने जारी की नई भाषा नीति की गाइडलाइन, जानें किस बैच पर होगा लागू और किसे मिलेगी राहत

CBSE Three Language Policy Latest Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने जब से तीन भाषा नीति को लेकर ऐलान किया है, तभी से ये मुद्दा विवादों में घिरा हुआ है. इसे लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी कन्फ्यूजन भी हैं. वहीं, एक के बाद एक सवाल और कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश में बोर्ड लगा हुआ है. सीबीएसई की ओर से तीन भाषा नीति को लेकर तमाम तरह के अपडेट पेश किए जा रहे हैं. अब बोर्ड ने तीन भाषा नीति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.
सीबीएसई बोर्ड ने मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि उन्हें तीन भाषाएं पढ़ने की नई व्यवस्था का पालन नहीं करना होगा. वहीं, वर्तमान में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक बार की विशेष छूट (One-time Relaxation) भी दी गई है.
29 जून, सोमवार को सीबीएसई ने तीन भाषा नीति को अपने दिशा-निर्देशों में कहा कि मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों पर नई तीन-भाषा नीति लागू नहीं होगी. इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पहले की व्यवस्था के अनुसार ही पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा देनी होगी. बोर्ड ने कहा कि वर्तमान में कक्षा 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को एक बार की विशेष छूट दी गई है. इस बैच के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, लेकिन वो दो विदेशी भाषाएं और एक भारतीय भाषा का ऑप्शन चुन सकते हैं.
सीबीएसई ने अपनी पहली घोषणा में साफतौर पर कहा था कि 1 जुलाई 2026 के कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा. नई व्यवस्था के तहत छात्रों को कम से कम दो भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी. ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत लागू किया जा रहा है. हालांकि, सीबीएसई की नई गाइडलाइन में वर्तमान 9वीं के बैच के लिए कुछ राहत दी गई है जिससे पहले से पढ़ रहे छात्रों को अचानक नियमों में बदलाव का सामना न करना पड़े.
STORY | Current Class 10 batch exempted from 3-language policy; Class 9 can study 2 foreign languages: CBSE
The CBSE on Monday issued fresh guidelines for the implementation of its three-language policy, granting exemption to the current batch of Class 10 students from studying… pic.twitter.com/G65gd3oYJq
— Press Trust of India (@PTI_News) June 29, 2026