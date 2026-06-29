/CBSE Three-Language Policy: सीबीएसई ने जारी की नई भाषा नीति की गाइडलाइन, जानें किस बैच पर होगा लागू और किसे मिलेगी राहत

CBSE Three Language Policy Latest Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने जब से तीन भाषा नीति को लेकर ऐलान किया है, तभी से ये मुद्दा विवादों में घिरा हुआ है. इसे लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी कन्फ्यूजन भी हैं. वहीं, एक के बाद एक सवाल और कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश में बोर्ड लगा हुआ है. सीबीएसई की ओर से तीन भाषा नीति को लेकर तमाम तरह के अपडेट पेश किए जा रहे हैं. अब बोर्ड ने तीन भाषा नीति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.