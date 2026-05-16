CBSE का बड़ा बदलाव, कक्षा 9वीं से R1-R3 जरूरी, 1 जुलाई से सभी को पढ़नी होंगी तीन भाषाएं

CBSE Three Language Policy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने तीन भाषा पॉलिस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है जिसके साथ ही शिक्षा में बड़ा बदलाव हो सकता है. दरअसल, 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9वीं के सभी छात्रों के लिए तीन भाषाओं को पढ़ना जरूरी हो जाएगा. नए नियम के अनुसार सीबीएसई के सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं से छात्रों को तीन भाषाएं (R1, R2 और R3) पढ़ना होगा. हालांकि, छात्रों को कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा (R3) की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी. सीबीएसई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया है कि ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 (NCF-SE 2023) के अनुसार किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को कई भाषाएं सिखाना और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है.

सीबीएसई की तीन भाषाएं कौन-कौन सी होनी चाहिए?

नई शिक्षा नीति के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए. इसका मतलब है कि छात्र हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं जरूर पढ़ेंगे. CBSE की ओर से भी कहा गया है है कि 1 जुलाई 2026 से ये नियम कक्षा 9वीं के सभी छात्रों पर लागू होगा. ये बदलाव छात्रों को अलग-अलग भाषाएं सीखने में मदद करेगा और भारत की भाषाई विविधता को समझने का मौका देगा.

The Central Board of Secondary Education (CBSE) has made the study of three languages compulsory for students from Class IX beginning July 1, 2026, while clarifying that there will be no Board examination for the third language (R3) in Class X. Add Zee News as a Preferred Source In a circular issued on May 15,… pic.twitter.com/D1jlOPbqXQ — ANI (@ANI) May 16, 2026

क्या है R1, R2 और R3 का मतलब?

सीबीएसई के तीन भाषा नियम के तहत आर1 का मतलब प्रथम भाषा है. आर 2, प्रथम भाषा से अलग कोई अन्य भारतीय भाषा होनी चाहिए जिसमें स्थानीय भाषा को शामिल किया जा सकता है. जबकि, आर 3 का मतलब विदेशी भाषा है जो अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषा हो सकती है.

सीबीएसई की ओर से थ्री लैंग्वेज को लेकर उठाया गया ये कदम देश की एकता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने की दिशा लिया गया है. इससे छात्रों का भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि इससे छात्रों पर थोड़ा अतिरिक्त पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन समय के साथ स्कूल और छात्र इस बदलाव के अनुसार खुद को ढाल लेंगे.

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