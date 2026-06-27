/CBSE 3 Language Policy: 7वीं से 9वीं के छात्रों पर विदेशी भाषाओं की कोई रोक नहीं, पढ़ सकते हैं ये फॉरेन लैंग्वेज

CBSE Three Language Policy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू होने के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अब विदेशी भाषाएं पढ़ रहे छात्रों को बीच सत्र में अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी? इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आई स्पष्टता ने लाखों छात्रों की चिंता दूर कर दी है. अब कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वो छात्र, जिन्होंने विदेशी भाषाओं का विकल्प चुना है, 10वीं तक अपनी मौजूदा भाषाओं के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे.