/CBSE 3 Language Policy: 7वीं से 9वीं के छात्रों पर विदेशी भाषाओं की कोई रोक नहीं, पढ़ सकते हैं ये फॉरेन लैंग्वेज

CBSE Three Language Policy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू होने के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अब विदेशी भाषाएं पढ़ रहे छात्रों को बीच सत्र में अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी? इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आई स्पष्टता ने लाखों छात्रों की चिंता दूर कर दी है. अब कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वो छात्र, जिन्होंने विदेशी भाषाओं का विकल्प चुना है, 10वीं तक अपनी मौजूदा भाषाओं के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे.
शिक्षा मंत्रालय द्वारा साफ तौर पर कह दिया जा चुका है कि जो छात्र विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं वो अपनी उसी विषय की पढ़ाई जारी रखें. कक्षा 10वीं तक वो चुने गए विदेशी भाषा की पढ़ाई कर सकते हैं. इस तरह से छात्रों को दो विदेशी भाषाएं पढ़ने की छूट दी जा रही है. आइए जानते हैं कौन-कौन सी विदेशी भाषा पढ़ी जा सकती है?
मई 2026 में CBSE ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के तहत एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें 2026-27 सत्र से कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य बताया गया, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होंगी. सर्कुलर के बाद लोगों के बीच ये एक बड़ा मुद्दा रहा कि जो छात्र पहले से दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं, उन्हें भी बीच में अपना विषय बदलना पड़ेगा. इस मुद्दे को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने चिंता जताई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
7वीं से 9वीं के छात्रों को मिली राहत
शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्रों पर तीन भाषा का नियम पिछली तारीख से लागू नहीं होगा. इसका मतलब है कि जो छात्र पहले से विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं, वो कक्षा 10वीं तक उसी विषय संयोजन (Subject Combination) के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे. मंत्रालय का कहना है कि दो भारतीय भाषाओं का प्रावधान आगे आने वाले नए बैचों पर लागू होगा, पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर इसे लागू नहीं किया जाएगा.
CBSE से संबद्ध स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षकों के आधार पर छात्र कई विदेशी भाषाओं का चयन कर सकते हैं. आमतौर पर स्कूलों में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी जैसी विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी स्कूलों में सभी भाषाएं उपलब्ध हों, भाषा का विकल्प संबंधित स्कूल की व्यवस्था पर निर्भर करता है.
शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसे सरकार का यू-टर्न या नीति में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए. उनका कहना है कि मौजूदा छात्रों को राहत देने वाला प्रावधान पहले से मौजूद था, लेकिन मई में जारी सर्कुलर में इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था. अब उसी भ्रम को दूर किया गया है जिससे छात्रों और स्कूलों को नियम समझने में कोई परेशानी न हो.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार हर साल लगभग 24 लाख छात्र सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा देते हैं. इनमें से लगभग 30 हजार छात्र ही दो विदेशी भाषाओं का विकल्प चुनते हैं यानी ज्यादातर छात्र पहले से ही तीन भाषा फॉर्मूले के अनुरूप पढ़ाई कर रहे हैं.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार दो भारतीय भाषाएं पढ़ने का नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. इसका असर मुख्य रूप से उन छात्रों पर होगा, जो आने वाले सालों में नई शिक्षा व्यवस्था के तहत कक्षा 6 से प्रवेश लेंगे. वहीं, वर्तमान में 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को अपनी भाषा बदलने की आवश्यकता नहीं होगी.