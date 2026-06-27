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CBSE 3 Language Policy: 7वीं से 9वीं के छात्रों पर विदेशी भाषाओं की कोई रोक नहीं, पढ़ सकते हैं ये फॉरेन लैंग्वेज

CBSE Three Language Policy: सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच अभी भी कन्फ्यूजन है तो बता दें कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्र अपनी चुनी हुई विदेशी भाषाओं के साथ 10वीं बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन सी विदेशी भाषाएं पढ़ सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 27, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:50 AM IST
CBSE 3 Language Policy: 7वीं से 9वीं के छात्रों पर विदेशी भाषाओं की कोई रोक नहीं, पढ़ सकते हैं ये फॉरेन लैंग्वेज
Image Credit: cbse 3 language policy 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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