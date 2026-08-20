CBSE की 3-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, अंग्रेजी को Non-Native मानने पर जताई आपत्ति

CBSE की तीन भाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसके क्रियान्वयन और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से नीति पर दोबारा विचार करने को कहा है. खास तौर पर अंग्रेजी को ‘Non-Native Language’ की श्रेणी में रखने को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाया है. इसी बीच एनसीईआरटी ने थर्ड लैंग्वेज यानी R3 के लिए लर्निंग रिसोर्स जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन भाषा नीति के कार्यान्वयन को लेकर कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत बताई है. अदालत का कहना है कि केंद्र सरकार, NCERT और CBSE को इस नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए. कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि नई व्यवस्था का मौजूदा Class 6 छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें किसी तरह की राहत दी जा सकती है या नहीं.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने अंग्रेजी को ‘Non-Native Language’ माने जाने पर गंभीर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी की ऐतिहासिक भूमिका, भारतीय समाज में इसकी गहरी मौजूदगी और संविधान के तहत इसकी स्थिति को भी देखा जाना चाहिए. कई राज्यों में अंग्रेजी का आधिकारिक कामकाज में इस्तेमाल होता है. ऐसे में इसे केवल गैर-भारतीय भाषा के रूप में वर्गीकृत करना कितना उचित है, इस पर विचार जरूरी है.
अदालत ने पूछा कि क्या मौजूदा Class 6 छात्रों को नई भाषा नीति के मामले में राहत दी जा सकती है. कोर्ट के सामने यह सुझाव भी आया कि नई व्यवस्था को अगले वर्ष से शुरू होने वाले नए Class 6 बैच पर लागू किया जा सकता है. ऐसे छात्रों को शुरुआत से ही तीन भाषा नीति की जानकारी होगी और वे उपलब्ध विकल्पों के आधार पर अपनी भाषाओं का चुनाव कर सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने नीति लागू करने से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर भी सवाल उठाया. अगर छात्रों को अतिरिक्त भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी, तो क्या स्कूलों के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक और जरूरी किताबें उपलब्ध हैं? भाषा नीति की सफलता के लिए केवल नियम बनाना ही नहीं, बल्कि स्कूलों में जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण होगा.
NCERT ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर Third यानी R3 भाषा सीखने के संसाधन प्रकाशित किए हैं. परिषद के अनुसार, इन संसाधनों का उद्देश्य भाषा सीखने को अर्थपूर्ण, रोचक और समृद्ध बनाना है, ताकि छात्रों के समग्र विकास में मदद मिल सके. NEP 2020 के तहत तीन भाषाएं सीखने की सिफारिश की गई है, जिनमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होने की बात कही गई है.
छात्र NCERT के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी कक्षा और भाषा का चयन कर संबंधित किताब चुन सकते हैं. इसके बाद पुस्तक का PDF और अध्यायों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि R3 से जुड़ी किताबें और अध्ययन सामग्री केवल आधिकारिक स्रोतों से ही डाउनलोड करें.
CBSE की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित बैच के Class 10 में पहुंचने पर 2027-28 में तीसरी भाषा की CBSE बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. वहीं मौजूदा Class 6 बैच यानी 2026-27 और इसके बाद Class 6 में आने वाले बैच जब Class 10 में पहुंचेंगे, तो उन्हें R3 की बोर्ड परीक्षा देनी होगी. CBSE और NCERT ने छात्रों की मदद के लिए कक्षा के अनुरूप Learning Resources उपलब्ध कराने की बात पहले कही थी.