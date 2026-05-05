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Hindi Newsशिक्षाCBSE का R1, R2, R3 भाषा सिस्टम क्या? कक्षा 6वीं से तीन भाषाएं जरूरी, स्कूलों को नया निर्देश जारी

CBSE का R1, R2, R3 भाषा सिस्टम क्या? कक्षा 6वीं से तीन भाषाएं जरूरी, स्कूलों को नया निर्देश जारी

What is CBSE R1, R2, R3 in Language: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि सभी स्कूल कक्षा 6वीं से R3 भाषा नियम का पालन करें. बोर्ड की ओर से इसे लेकर स्कूलों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 05, 2026, 01:25 PM IST
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cbse three language policy mandatory for students
cbse three language policy mandatory for students

What is CBSE R1, R2, R3 in Language: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से मान्यता प्राप्त स्कलों में कक्षा 6 से भाषा के नियम को लागू करने के संबंध में एक नया सर्कुलर जारी किया है. राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप ये कदम उठाया गया है जिसका मकसद स्टूडेंट्स के बीच बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने का है. सीबीएसई ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत कक्षा 6वीं से थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाने के लिए कहा है. ऐसे में सभी सीबीएसई स्कूलों के लिए जरूरी है कि वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जल्द से जल्द लागू करें. तीन भाषा फॉर्मूला कक्षा 6वीं से सभी सीबीएसई स्कूल के छात्रों के लिए जरूरी है, आइए जानते हैं कि आर1, आर2 और आर3 भाषा पॉलिसी क्या है?

क्या है CBSE का R1, R2, R3 भाषा सिस्टम?

सीबीएसई की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी के तहत आर1, आर2 और आर3 भाषाएं हैं जिनमें आर 1 का मतलब प्रथम भाषा, आर 2 का मतलब प्रथम भाषा से अलग भारतीय भाषा जिसमें स्थानीय भाषा शामिल हो सकती है और आर 3 का मतलब विदेशी भाषा है जिसमें अंग्रेजी भाषा शामिल हो सकती है. सीबीएसई की नई भाषा नीति में दो भारतीय भाषाओं का होना जरूरी है. इसके अलावा तीसरी भाषा विदेशी हो सकती है. 

सीबीएसई सर्कुलर में क्या-क्या कहा?

सीबीएसई के नए सर्कुलर में बोर्ड ने स्पष्ट कर है कि सभी स्कूल को अपने आर3 भाषा ऑप्शन को चुन लें और ओएसिस पोर्टल पर अपलोड कर दें. बता दें कि पहले ही कई स्कूलों ने इसका अनुपालन कर लिया है, लेकिन कुछ संस्थानों की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई है या फिर भाषाओं के ऐसे विकल्प दिए हैं जो नीतिगत दिशानिर्देशों से मेल नहीं खाते हैं.

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सीबीएसई के नए सर्कुलर के तहत सभी स्कूलों के लिए जरूरी है कि वो 31 मई से पहले-पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें और अपनी भाषा का ऑप्शन ओएसिस पोर्टल पर अपलोड कर दें. इस कदम को शैक्षणिक योजना में एकरूपता बनाए रखने के लिए उठाया गया है. इसके अलावा नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में किसी तरह के भ्रम से बचने के लिए भी काफी जरूरी है.

कब तक आएंगी एनसीईआरटी की R1-R3 किताबें?

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और सीबीएसई की वेबसाइटों पर भारत के संविधान में सूचीबद्ध अनुसूचित भाषाओं के लिए आधिकारिक पाठ्यपुस्तकें 1 जुलाई 2026 से पहले जारी की जाएंगी. ऐसे में स्कूलों को शिक्षण सामग्री पहले से तैयार करने में भी मदद मिल सकेगी.

ये भी पढ़ें- CBSE की नई शिक्षा नीति से नाराज DMK, फ्रेंच भाषा हटाने के खिलाफ पुडुचेरी में बवाल! क्या है थ्री लैंग्वेज फार्मूला?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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