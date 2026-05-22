CBSE Three Language Rule: सीबीएसई 9वीं-10वीं के लिए 3 भाषा जरूरी, नाखुश हैं छात्र; पेरेंट्स बदलना चाहते हैं बोर्ड!

CBSE Three Language Rule: सीबीएसई की ओर से कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए तीन भाषाओं को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद से कई छात्रों ने सहमति नहीं दिखाई है. कुछ माता-पिता अपने बच्चों के लिए सीबीएसई की जगह दूसरे बोर्ड के ऑप्शन की तलाश में हैं.
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CBSE Three Language Rule: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से हाल ही में तीन-भाषा नीति को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं. बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों से कहा है कि 31 मई तक इस नियम को पूरी तरह लागू किया जाए. नए प्रावधान के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा, जिनमें दो भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा शामिल की जा सकती है. हालांकि, CBSE के इस फैसले को लेकर कई राज्यों के स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. छात्रों का कहना है कि नई भाषा व्यवस्था को समझना उनके लिए आसान नहीं है, जबकि अभिभावक भी इसे लेकर कई सवाल उठा रहे हैं.
इसी कारण बड़ी संख्या में छात्र करियर काउंसलर से सलाह ले रहे हैं ताकि वो नए नियम को बेहतर तरीके से समझ सकें. कुछ अभिभावकों का मानना है कि इस नीति का असर छात्रों की पढ़ाई और विषय चयन पर पड़ सकता है. वहीं, कुछ परिवार अब कक्षा 9वीं में अपने बच्चों के लिए दूसरे शिक्षा बोर्डों का विकल्प तलाशने पर भी विचार कर रहे हैं. दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में पहले से लागू दो-भाषा नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि वहां आगे भी यही व्यवस्था जारी रहेगी.
एक प्रसिद्ध करियर काउंसलर का कहना है कि 3 भाषा नीति को लेकर उनके पास कई छात्र और अभिभावकों का फोन आ रहा है. कई परिवार ये जानना चाहते हैं कि अगर वो दूसरे शिक्षा बोर्ड का विकल्प चुनना चाहें, तो किन स्कूलों में प्रवेश की संभावना है. उनके मुताबिक छात्र खुद भी काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके भविष्य और पढ़ाई के लिहाज से कौन-सा बोर्ड बेहतर रहेगा. CBSE के अलावा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 'काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE)' से संबद्ध कई स्कूल मौजूद हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक ये जानकारी जुटा रहे हैं कि वर्तमान समय में इस बोर्ड के किन स्कूलों में दाखिले उपलब्ध हैं.
करियर काउंसलर के मुताबिक सीबीएसई के तीन भाषाओं के नियम को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है. खासतौर पर कक्षा 9वीं में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स के सामने चुनौती ये है कि उन्हें अचानक ऐसी नई भाषा पढ़नी पड़ सकती है, जिसे उन्होंने कक्षा 8वीं तक कभी नहीं पढ़ा.
CBSE की ओर से R1, R2 और R3 के तहत तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी जिनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं. दिल्ली के कई सीबीएसई स्कूलों ने इसके लिए संस्कृत को एक विकल्प के रूप में रखा है. समस्या उन छात्रों के सामने ज्यादा आ रही है, जिन्होंने कक्षा 6वीं से 8वीं तक अंग्रेजी और हिंदी के साथ स्पेनिश या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं पढ़ी थीं. अब नई व्यवस्था के कारण उन्हें भाषा चयन और पढ़ाई को लेकर अतिरिक्त दबाव महसूस हो रहा है.
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