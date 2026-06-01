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Hindi Newsशिक्षाCBSE Re-evaluation: 12वीं छात्रों को अंक बढ़ाने का मिलेगा मौका! आज से चालू होगा सीबीएसई पोर्टल और री-इवैल्यूएशन शुरू

CBSE Re-evaluation: 12वीं छात्रों को अंक बढ़ाने का मिलेगा मौका! आज से चालू होगा सीबीएसई पोर्टल और री-इवैल्यूएशन शुरू

CBSE Class 12th Re-evaluation Process: सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए री-इवैल्यूशन प्रक्रिया के लिए पोर्टल को आज यानी 1 जून से चालू किया जाएगा जिसके बाद अपने अंकों से नाखुश स्टूडेंट्स नंबर्स के सुधार के लिए कॉपियों की जांच करा सकते हैं. आइए री-इवैल्यूशन की आवेदन प्रक्रिया जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:48 AM IST
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CBSE Re-evaluation and Verification Process
CBSE Re-evaluation and Verification Process

CBSE Class 12th Re-evaluation Process: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12वीं की री-इवैल्यूएशन और अंकों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आज यानी 1 जून 2026 से शुरू होने वाली है. इससे पहले इस प्रक्रिया को 29 मई से शुरू किया जाने वाला था मगर कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से री-इवैल्यूएशन विंडो ओपन नहीं की जा सकी थी. टेक्निकल ग्लिच की जानकारी देने के साथ बोर्ड ने बताया था कि वो 1 जून से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन विंडो को खोलेंगे जिसके बाद छात्र अपने अंकों के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं. सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट cbse.gov.in या cbseit.in पर री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कितनी लगेगी फीस?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही री-इवैल्यूएशन और अंक सत्यापन की प्रक्रिया के लिए आवेदन फीस की जानकारी साझा कर दी थी. 12वीं के छात्र जो अंक वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं उन्हें प्रति सब्जेक्ट 100 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. वहीं, री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन फीस 25 रुपये प्रति प्रश्न है, जो पहले 100 रुपये थे. बोर्ड ने ये भी कहा है कि अगर री-इवैल्यूएशन के बाद छात्र के अंक बढ़ते हैं तो उन्हें पूरी फीस को पास कर दिया जाएगा. 

कैसे करें री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन?

  1. सबसे पहले cbse.gov.in या cbseit.in पर जाएं.

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  2. वहां परीक्षा संगम पर क्लिक करें जिसके बाद एक नया पोर्टल ओपन होगा.

  3. यहां पर 'Apply for Verification या Re-evaluation 2026' शो होगा.

  4. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करें.

  5. लॉगिन के बाद उन सब्जेक्ट को चुन लें जिसके अंक वेरिफाई या री-इवैल्यूएशन करना चाहते हैं.

  6. आपत्ति दर्ज करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए फीस का भुगतान करें.

ये भी पढ़ें- JEE Advanced 2026 Topper: कौन है जेईई एडवांस्ड की महिला टॉपर आरोही देशपांडे? कोटा रहकर की तैयारी

12वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई ने टोल फ्री नंबर और संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी भी साझा की है. अगर स्टूडेंट्स को किसी तरह की समस्या आती है या वो री-इवैल्यूएशन और अंक सत्यापन पोर्टल को समझ नहीं पा रहे हैं तो CBSE टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800 11 8004 पर संपर्क कर सकते हैं. चाहें तो बोर्ड की ईमेल resultcbse2026@cbseshiksha.in पर संपर्क कर सकते हैं. 

बता दें कि 1 जून से पहले 29 मई को री-इवैल्यूएशन और अंक सत्यापन पोर्टल ओपन किया जाने वाला था लेकिन हो नहीं पाया था. बोर्ड ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 'आंसर कॉपी के वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और error मुक्त बनाने के लिए,य निर्णय लिया गया है कि री-इवैल्यूएशन और अंक सत्यापन का पोर्टल अब 1 जून 2026 से शुरू होगा.' इसके साथ ही संपर्क नंबर भी साझा किया था.

ये भी पढ़ें- JEE Advanced Topper Shubham Kumar: जेईई एडवांस्ड के टॉपर शुभम कुमार कौन? जेईई मेन में भी आए थे 100 पर्सेंटाइल

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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