CBSE की खास पहल: 4 से 18 सितंबर तक पैरेंट्स के लिए वर्कशॉप, जानें कहां-कहां
CBSE की खास पहल: 4 से 18 सितंबर तक पैरेंट्स के लिए वर्कशॉप, जानें कहां-कहां

CBSE Parenting Workshops: 4 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक CBSE पेरेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है. जानें किन शहरों में होगी ये वर्कशॉप और क्या है खास..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:49 AM IST
CBSE की खास पहल: 4 से 18 सितंबर तक पैरेंट्स के लिए वर्कशॉप, जानें कहां-कहां

CBSE Workshops: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने एक खास पहल की शुरुआत की है. सीबीएसई अगले महीने यानी की सितंबर 2025 में प्रिंसिपल, काउंसलर और वेलनेस टीचर्स के लिए ऑफलाइन पेरेंटिंग वर्कशॉप्स आयोजित करने जा रहा है. ये पहल सीबीएसई के पेरेंटिंग कैलेंडर 2025-26 के लिए की जा रही है. 

CBSE Workshops में क्या है खास? 

  • सीबीएसई वर्कशॉप का मुख्य फोकस चार प्वाइंट्स में समझाया गया है. इसमें सबसे पहले सकारात्मक पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस (Positive Parenting) पर जोर दिया जाएगा, ताकि माता-पिता बच्चों के सही विकास और मानसिक संतुलन में मदद कर सकें. 

  • इसके साथ ही डिजिटल वेल-बीइंग (Digital Well-being) पर फोकस किया जाएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट्स सेफ और संतुलित तरीके से डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर सकें. 

  • तीसरा क्षेत्र रेजिलिएंस बिल्डिंग (Resilience Building) है यानी की बच्चों में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करने और कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा. 

  • वहीं, सबसे खास स्कूल और बच्चों के परिवारों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे बच्चों की शैक्षणिक, सामाजिक और मेंटल हेल्थ को बैलेंस किया जा सके. 

कहां होगा Workshops का आयोजन?

  • 4 सितंबर 2025- दिल्ली पब्लिक स्कूल, नादेरगुल, हैदराबाद – 501510 (समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक)

  • 9 सितंबर 2025- दिल्ली पब्लिक स्कूल, बोपल, अहमदाबाद – 380058 (समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक)

  • 9 सितंबर 2025- बिरला दिव्य ज्योति स्कूल, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल – 734010 (समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक)

  • 15 सितंबर 2025- बीसीएम स्कूल, लुधियाना, पंजाब – 141013 (समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक)

  • 18 सितंबर 2025- डेली कॉलेज, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001 (समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक)

इस वर्कशॉप के लिए इच्छुक प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन फर्स्ट-कम, फर्स्ट-सर्व्ड बेसिस पर होगा. इसके लिए जारी नोटिफिकेशन में लिंक दी है. नीचे खबर में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं. 

नोटिफिकेशन लिंक-

