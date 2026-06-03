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Hindi Newsशिक्षाCBSE का बड़ा अपडेट: 43 हजार से ज्यादा आवेदन सफल, री-वैल्यूएशन फीस के लिए UPI, कार्ड और नेट बैंकिंग से करें भुगतान

CBSE का बड़ा अपडेट: 43 हजार से ज्यादा आवेदन सफल, री-वैल्यूएशन फीस के लिए UPI, कार्ड और नेट बैंकिंग से करें भुगतान

CBSE Re-evaluation Portal: सीबीएसई ने री-इवैल्युएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है. 3 जून, बुधवार को दोपहर 12 बजे तक 43000 से ज्यादा स्टूडेंट्स द्वारा आवेदन किया जा चुका है. छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने भुगतान के लिए 4 नए बैंक गेटवे जोड़ दिए हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 01:30 PM IST
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CBSE Re-evaluation Portal payment mode
CBSE Re-evaluation Portal payment mode

CBSE Re-evaluation Portal Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर आवेदन शुल्क के भुगतान को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए एक बड़ा अपडेट साझा किया है. सीबीएसई बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट कर जानकारी दी कि 'सीबीएसई सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन पोर्टल अपडेट: पोर्टल पर आज (3 जून 2026) दोपहर 12 बजे तक सत्यापन के लिए 4924 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 39056 आवेदन (कुल 43980) प्राप्त हो चुके हैं. हमारी टीमें एक सुरक्षित, विश्वसनीय और छात्र-हितैषी प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी रख रही हैं.' इससे पहले बोर्ड ने आवेदन फीस जमा करने के लिए चार तरह के पेमेंट मोड का जिक्र करने साथ ही छात्रों के बीच फैल रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश के लिए एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें बोर्ड ने री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर आवेदन के फीस भुगतान के लिए 4 बैंक गेटवे शामिल करने की जानकारी दी. 

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो पोर्टल पर भुगतान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), इंडियन बैंक या केनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट हो, बिना किसी समस्या के स्टूडेंट्स UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसे ऑनलाइन विकल्पों को अपनाकर फीस का भुगतान कर सकते हैं. 

करीब 43 हजार से ज्यादा आवेदन सफल 

सीबीएसई के अनुसार वेरिफिकेशन और री-वैल्यूएशन पोर्टल पर बुधवार को दोपहर 12 बजे तक 43 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स द्वारा आवेदन कर लिया गया है. बोर्ड का कहना है कि पोर्टल की क्षमता को बढ़ा दिया गया है और अब एक साथ करीब 14000 यूजर्स वेरिफिकेशन और री-वैल्यूएशन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लगातार आवेदन की संख्या बढ़ रही हैं. 

ये भी पढ़ें- CBSE का छात्रों के लिए बड़ा अपडेट: बिना आधार के नहीं कर पाएंगे री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन

छात्रों के भ्रम को किया दूर

बोर्ड की ओर से ये भी स्पष्टीकरण किया गया कि उस समय कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि री-वैल्यूएशन आवेदन की फीस सिर्फ SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक के अकाउंट धारक ही कर पा रहे हैं. इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने भी केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना भी की थी. हालांकि, ऐसा नहीं है आप इन बैंकों के माध्यम से चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं लेकिन आपका अकाउंट इसी बैंक में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. स्टूडेंट्स यूपीआई, डेबिट  कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य माध्यम से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सीबीएसई विवादों में घिरा हुआ है. कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं और पेमेंट पोर्टल में तकनीकी खामियों को लेकर बोर्ड को विवादों का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल, वेरिफिकेशन और री-वैल्यूएशन पोर्टल खुला हुआ है जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने अंकों में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए लास्ट डेट 6 जून 2026 है. 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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