CBSE Re-evaluation 2026: 6 जून को री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन विंडो हो जाएगी बंद, अब तक कितने 12वीं छात्रों ने अपनाया ये प्रोसेस?

CBSE Verification & Re-evaluation Apply Last Date: सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए विंडो खोल रखी है. 6 जून 2026 तक स्टूडेंट्स इसके लिए पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं कि अब तक कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन कर लिया है?
Trending Photos
CBSE Verification & Re-evaluation Apply Last Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है. बस एक दिन का और समय है जिसके बाद अगर बोर्ड इसकी तारीख को आगे नहीं बढ़ाता है तो स्टूडेंट्स के पास अंक वेरिफिकेशन का मौका नहीं होगा. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द अपनी 12वीं की कॉपियां के री-इवैल्यूएशन या अंक वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर लें. आइए आखिर तारीख जानने से लेकर ये जानते हैं कि अब तक कितने 12वीं के छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन किया जा चुका है?
सीबीएसई के री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के आवेदन के लिए स्टूडेंट्स को 6 जून को रात 11.59 बजे तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है. अगर आप भी उन छात्रों में से एक हैं जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के कारण कम अंक आने की वजह से निराश हैं तो इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं. https://postresult.cbseit.in/pvr/ पर 6 जून को देर रात तक विंडो ओपन रहेगी.
सीबीएसई के अनुसार, 4 जून 2026 तक परिणाम-पश्चात शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत कुल 70,433 सफल आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 7,314 आवेदन अंकों के सत्यापन और 63,119 आवेदन पुनर्मूल्यांकन के लिए किए गए हैं.
CBSE says, "As of 4 June 2026, a total of 70,433 successful applications have been received through the CBSE post-result grievance redressal process, including 7,314 applications for Verification of Marks and 63,119 applications for re-evaluation. Despite a malicious…
— ANI (@ANI) June 5, 2026
बोर्ड ने बताया कि 3 जून 2026 को पोर्टल पर लगभग 38 लाख पैकेट वाले दुर्भावनापूर्ण डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) हमले का प्रयास हुआ था. हालांकि, तकनीकी टीमों के समय पर हस्तक्षेप के कारण पोर्टल सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित होता रहा.
ये भी पढ़ें- CBSE Re-evaluation Result 2026: JoSAA काउंसलिंग से पहले आएंगे 12वीं के नतीजे या बढ़ेगी IIT में एडमिशन की मुश्किलें?
सीबीएसई ने जानकारी दी कि वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को शुरू करने से पहले उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेनेट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और लोड/स्ट्रेस टेस्टिंग जैसे कई साइबर सुरक्षा परीक्षण किए गए. पोर्टल को WAF, DDoS सुरक्षा, सुरक्षित प्रमाणीकरण नियंत्रण, ऑडिट लॉगिंग और 24x7 निगरानी जैसी सुविधाओं से लैस किया गया.
CBSE says, "Prior to launch, the CBSE verification and re-evaluation portal underwent an emergency security hardening and validation exercise, including penetration testing, vulnerability assessment, and load/stress testing with specialised cybersecurity support. The system was…
— ANI (@ANI) June 5, 2026
बोर्ड ने ये भी जानकारी दी कि सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद 2 जून 2026 को शाम करीब 4:30 बजे पोर्टल को एक्टिव किया गया. लॉन्च के महज दो मिनट के अंदर पोर्टल पर करीब 15 लाख अनुरोध दर्ज किए गए, जबकि 1 लाख से अधिक अनधिकृत एक्सेस प्रयासों को पहचानकर ब्लॉक कर दिया गया.
ये भी पढ़ें- CBSE का छात्रों के लिए बड़ा अपडेट: बिना आधार के नहीं कर पाएंगे री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.