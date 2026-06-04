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Hindi Newsशिक्षाCBSE Verification Portal Update: 38 लाख पैकेट वाले DoS अटैक की कोशिश नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन सफल

CBSE Verification Portal Update: 38 लाख पैकेट वाले DoS अटैक की कोशिश नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन सफल

CBSE Verification Portal Update: सीबीएसई के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर स्टूडेंट्स की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है. अब तक 56 हजार से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं. बोर्ड ने कहा है कि वेबसाइट की लगातार निगरानी की जा रही है और सिस्टम को और सुरक्षित बनाने पर काम चल रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:24 AM IST
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CBSE Verification Portal Update
CBSE Verification Portal Update

CBSE Verification Portal Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर आवेदन से संबंधित जरूरी अपडेट को समय-समय पर जारी किया जा रहा है. बोर्ड का कहना है कि वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ी संख्या में छात्र आवेदन कर रहे हैं. बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट कर जानकारी दी कि 3 जून, बुधवार को रात 9:30 बजे तक 56 हजार से अधिक आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं. साथ में पोर्टल पर साइबर हमले की भी कोशिश की गई. सीबीएसई ने बताया कि दोपहर के समय वेबसाइट पर करीब 38 लाख (3.8 मिलियन) पैकेट वाला डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) अटैक किया गया था. हालांकि, तकनीकी टीम ने इस हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया और वेबसाइट की सेवाएं सामान्य बनी रहीं.

छात्रों को बेहतर सुविधा देने पर फोकस

सीबीएसई के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञ लगातार पोर्टल की निगरानी कर रहे हैं. वेबसाइट की स्पीड और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार भी किए जा रहे हैं. बोर्ड का कहना है कि स्टूडेंट्स को आवेदन करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए टीम लगातार काम कर रही है. पोर्टल को अधिक तेज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के प्रयास जारी हैं.

क्या है वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया?

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को अपने अंकों के वेरिफिकेशन और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए आवेदन करने का अवसर देता है. इसके लिए छात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि वो सिर्फ आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और किसी भी अफवाह या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें. पोर्टल पर अंकों के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया 6 जून 2026 तक जारी रहेगी. अधिक जानकारी या अन्य अपडेट के लिए स्टूडेंट्स सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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