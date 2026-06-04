CBSE Verification Portal Update: 38 लाख पैकेट वाले DoS अटैक की कोशिश नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन सफल

CBSE Verification Portal Update: सीबीएसई के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर स्टूडेंट्स की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है. अब तक 56 हजार से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं. बोर्ड ने कहा है कि वेबसाइट की लगातार निगरानी की जा रही है और सिस्टम को और सुरक्षित बनाने पर काम चल रहा है.
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CBSE Verification Portal Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर आवेदन से संबंधित जरूरी अपडेट को समय-समय पर जारी किया जा रहा है. बोर्ड का कहना है कि वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ी संख्या में छात्र आवेदन कर रहे हैं. बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट कर जानकारी दी कि 3 जून, बुधवार को रात 9:30 बजे तक 56 हजार से अधिक आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं. साथ में पोर्टल पर साइबर हमले की भी कोशिश की गई. सीबीएसई ने बताया कि दोपहर के समय वेबसाइट पर करीब 38 लाख (3.8 मिलियन) पैकेट वाला डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) अटैक किया गया था. हालांकि, तकनीकी टीम ने इस हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया और वेबसाइट की सेवाएं सामान्य बनी रहीं.
CBSE Verification & Re-evaluation Portal update:
The portal has accepted more than 56000 applications for verification and re-evaluation as of 9: 30PM today.
This afternoon a 3.8 Million packet Denial of service attack on the website was successfully thwarted.
Our technical…
— CBSE HQ (@cbseindia29) June 3, 2026
सीबीएसई के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञ लगातार पोर्टल की निगरानी कर रहे हैं. वेबसाइट की स्पीड और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार भी किए जा रहे हैं. बोर्ड का कहना है कि स्टूडेंट्स को आवेदन करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए टीम लगातार काम कर रही है. पोर्टल को अधिक तेज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के प्रयास जारी हैं.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को अपने अंकों के वेरिफिकेशन और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए आवेदन करने का अवसर देता है. इसके लिए छात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि वो सिर्फ आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और किसी भी अफवाह या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें. पोर्टल पर अंकों के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया 6 जून 2026 तक जारी रहेगी. अधिक जानकारी या अन्य अपडेट के लिए स्टूडेंट्स सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
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