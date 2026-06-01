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CBSE की वेबसाइट ठप! कक्षा 12वीं के री-इवैल्यूएशन पोर्टल में देरी, साइट पर फिर लिखा आया 'Error'

CBSE Class 12th Re-evaluation Portal is not open: सीबीएसई कक्षा 12वीं के री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए 1 जून को पोर्टल ओपन होने वाला था. हालांकि, अभी तक री-इवैल्यूएशन के आवेदन के लिए वेबसाइट पर लिंक साझा नहीं किया गया है और सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट काम भी नहीं कर रही है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 02:50 PM IST
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CBSE Class 12th Re-evaluation Portal is not open
CBSE Class 12th Re-evaluation Portal is not open

CBSE Class 12th Re-evaluation Portal is not open: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से लाखों 12वीं के छात्रों को उम्मीद थी कि वो 1 जून 2026 को अंक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल को एक्टिव कर देगा, लेकिन बोर्ड की पिछली घोषणा के बाद भी पोर्टल लिंक एक्टिव न रहने की वजह से वेबसाइट पर सर्विस का लाभ उठाने के लिए पहुंचे उम्मीदवारों को निराशा का सामना करना पड़ा. वेबसाइट का काम न करना और री-इवैल्यूएशन प्रोसेस में देरी होने से स्टूडेंट्स और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं. खासतौर पर वो छात्र ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने खुद आंसर शीट हासिल करने के बाद ओएसएम की गड़बड़ी को देखा है. इसके अलावा जिन छात्रों को पता चला है कि आंसर शीट हासिल करने के प्रोसेस के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा.

इस साल करीब 4 लाख स्टूडेंट्स ने आंसर शीट की कॉपी हासिल करने के लिए आवेदन किया था. अब कई छात्रों को अंक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल के खुलने का इंतजार है जिससे वो अपना रिजल्ट देखने के साथ अंक में सुधार के लिए आवेदन कर सके.

सीबीएसई की वेबसाइट ठप!

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सीबीएसई की ओर से पहले जानकारी दी गई थी कि 1 जून से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के लिए विंडो को ओपन किया जाएगा. इसके लिए छात्र सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट cbse.gov.in पर जा सकते हैं या फिर cbseit.in पर भी जाकर री-इवैल्यूएशन के अलावा अंक वेरिफिकेशन प्रोसेस को अपना सकते हैं, लेकिन जब इन वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो वेबसाइट चल ही नहीं रही है.

सीबीएसई की मेन वेबसाइट से नहीं खुला लिंक

सीबीएसई की मुख्य आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाने के बाद जब री-इवैल्यूएशन विंडो देखने के लिए परीक्षा संगम ऑप्शन पर क्लिक किया गया तो इसके बाद 'This site can’t be reachable.' लिखा शो हो रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि वेबसाइट अभी भी वर्क नहीं कर रही है और तकनीकी काम चल रहा है.

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इसके अलावा cbseit.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किया तो वो साइट खुल ही नहीं. इस पर 'Not Found HTTP Error 404. The requested resource is not found.' लिखा दिख रहा है. वहीं, अब फिर से सीबीएसई पर कई सवाल खड़े हुए रहे हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई 29 मई 2026 को री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन पोर्टल ओपन करने वाला था लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इस प्रोसेस को शुरू नहीं किया गया जिसके बाद एक नई तारीख 1 जून 2026 तय की गई थी. हालांकि, अभी तक आंसर कॉपी के वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के आवेदन के लिए न तो कोई लिंक साझा किया गया है और न ही पोर्टल ओपन हुआ है. बोर्ड के टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800118004 या ईमेल resultcbse2026@cbseshiksha.in पर स्टूडेंट्स संपर्क कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना, बताया कैसे लूटे जा रहे हैं करोड़ों रुपये

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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