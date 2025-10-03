Advertisement
Drishti IAS News: दृष्टि IAS कोचिंग पर टूटा पहाड़! CCPA ने लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना, भ्रामक विज्ञापन का आरोप

Drishti IAS News: UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाली संस्थान- दृष्टि IAS कोचिंग पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:24 PM IST
Drishti IAS News: देश भर में UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली प्रसिद्ध संस्थान- दृष्टि IAS कोचिंग पर पहाड़ टूट चुका है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की ओर से दृष्टि IAS कोचिंग पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा चुका है. संस्थान पर UPSC 2022 के रिजल्ट को लेकर भ्रामक विज्ञापन देने का आरोप था. ऐसे में CCPA की ओर से 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जांच के दौरान पाया गया कि जिन 216 चयन का दावा किया गया था वो सिर्फ गुमराह किया गया है. असल में ज्यादातर छात्रों ने सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था. आइए पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दृष्टि आईएएस पर UPSC CSE 2022 के रिजल्ट को लेकर भ्रामक विज्ञापन चलाने का आरोप है जिसमें 216 उम्मीदवारों का उल्लेख किया गया था जिनमें से सिर्फ 162 उम्मीदवार यानी लगभग 75 प्रतिशत इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (IGP) में शामिल हुए थे. ये सभी वो उम्मीदवार थे जो पहले ही प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा को पास कर चुके थे. जबकि, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में सिर्फ 54 छात्रों ने नामांकन कराया था. ऐसी सच्चाई को छुपाने से छात्र और उनके अभिभावकों का विश्वास जीतना दर्शाता है जो सही नहीं है. ये एक तरह का भ्रम फैलाया है. वास्तविकता अलग होने के कारण CCPA, 2019 की धारा 2(28) के तहत दृष्टि आईएएस पर भ्रामक विज्ञापन की कैटेगरी में आई और उस पर जुर्माना लगाया गया.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

drishti ias

