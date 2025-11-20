CCRAS Admit Card 2025 OUT: ग्रुप-A, B और C के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट

CCRAS Admit Card 2025 Released: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने आज, 20 नवंबर, 2025 को ग्रुप-A, B और C के विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना एडमिट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें उनके रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, परीक्षा टाइमिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

CCRAS ग्रुप-A, B और C के विभिन्न 394 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 24, 25, 26, 27, 28 नवंबर, 2025 और 2, 3, 4 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, नहीं तो उन्हें एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

CCRAS एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें.

फिर PDF फॉर्म में एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें.

एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

