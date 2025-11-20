Advertisement
trendingNow13011591
Hindi Newsशिक्षा

CCRAS Admit Card 2025 OUT: ग्रुप-A, B और C के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट

CCRAS Admit Card 2025 Declared: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने ग्रुप-A, B और C के भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CCRAS Admit Card 2025 OUT: ग्रुप-A, B और C के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट

CCRAS Admit Card 2025 Released: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने आज, 20 नवंबर, 2025 को ग्रुप-A, B और C के विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना एडमिट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें उनके रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, परीक्षा टाइमिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा 
CCRAS ग्रुप-A, B और C के विभिन्न 394 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 24, 25, 26, 27, 28 नवंबर, 2025 और 2, 3, 4 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, नहीं तो उन्हें एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: GSSSB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका! 426 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1.26 लाख से ज्यादा

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 
CCRAS एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें.

  • फिर PDF फॉर्म में एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें. 

  • एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: ICSI CSEET Result Nov 2025: जारी हुआ सीएसईईटी नवंबर का रिजल्ट, फटाफट ऐसे करें चेक और मार्कशीट डाउनलोड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CCRAS Admit Card 2025

Trending news

दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
Gen Z Protests
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
Supreme Court
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान