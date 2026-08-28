/पास होने के बावजूद मार्कशीट में फेल, 700 KM दूर से यूनिवर्सिटी पहुंचा छात्र, तीन बार थमा दी गलत अंकतालिका

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के गोपनीय विभाग में इन दिनों बीएड की मार्कशीट हासिल करने के लिए छात्र-छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रह रहै. बिहार एसटीईटी के आवेदन में मार्कशीट की जरुरत होने के वजह से दूर-दराज के छात्र यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं. छात्रों का कहना है कि विर्धारित शुक्ल जमा करने और तत्काल व्यवस्था के तहत आवेदन करने के बावजूद कई मामलों में उन्हें लंबे समय तक मार्कशीट नहीं मिल पर रहा है.
प्रयागराज से करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करके यूनिवर्सिटी पहुंचे छात्र बृजेश का मामला इस समस्या को समझने के लिए अहम है. बृजेश ने छात्र नेता अंकित अधाना को अपना परीक्षा परिणाम दिखाया. उसके अनुसार वह परीक्षा में उत्तीर्ण था, लेकिन जारी अंकतालिका में उसे अनुत्तीर्ण दर्शाया गया था. यह गलती उसके लिए सिर्फ रिकॉर्ड की समस्या नहीं रही, बल्कि आगे की प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन करने में भी बाधा बन गई.
बृजेश के मुताबिक मार्कशीट में सुधार कराने के लिए वह करीब एक साल से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहा था. अब बिहार एसटीईटी के आवेदन के लिए उसे सही अंकतालिका की तत्काल जरूरत थी. गुरुवार को भी संशोधन के लिए उसकी मार्कशीट तीन बार खिड़की से अंदर भेजी गई, लेकिन हर बार कथित तौर पर वही पुरानी मार्कशीट वापस आती रही. आखिरकार कर्मचारियों ने उसे दो दिन बाद आने को कहा.
मामला छात्र नेता अंकित अधाना के माध्यम से प्रोक्टोरियल बोर्ड के प्रदीप चौधरी तक पहुंचा. इसके बाद परीक्षा नियंत्रक और प्रदीप चौधरी ने संबंधित कर्मचारियों को तलब कर नाराजगी जताई. देर शाम विशेष रूप से खिड़की खुलवाकर बृजेश की संशोधित मार्कशीट जारी कराई गई. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई दिनों से अंकतालिका का इंतजार कर रहे अन्य अभ्यर्थियों की मार्कशीट भी निकलवाई गई.
मार्कशीट वितरण को लेकर छात्रों और छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने कई मांगें रखीं. उनका कहना है कि तत्काल व्यवस्था में आवेदन करने वाले छात्रों को उसी दिन मार्कशीट उपलब्ध कराई जानी चाहिए. इसके अलावा मार्कशीट के लिए लिए जाने वाले शुल्क को कम करने, बीएड से जुड़े कार्यों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती और मार्कशीट वितरण खिड़की पर स्टाफ बढ़ाने की मांग भी की गई.
छात्र नेताओं ने परीक्षा नियंत्रक से गोपनीय विभाग का औचक निरीक्षण कराने की मांग की, ताकि मार्कशीट वितरण और संशोधन की प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को दूर किया जा सके. छात्रों का आरोप है कि कार्यदिवस होने के बावजूद कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपनी सीटों पर मौजूद नहीं मिले. इसी को लेकर छात्र नेताओं और अभ्यर्थियों ने कुलपति कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा.
बिहार एसटीईटी के आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट समय पर उपलब्ध नहीं होने से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है. खासकर उन छात्रों के लिए समस्या गंभीर है, जिन्हें दूर-दराज से यूनिवर्सिटी आना पड़ता है. बृजेश का मामला दिखाता है कि मार्कशीट में एक छोटी सी त्रुटि को ठीक कराने में लंबा समय लगने पर उसका असर प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी पड़ सकता है.