CDAC C-CAT एडमिट कार्ड 2026 जारी, cdac.in से अभी करें डाउनोड, 10 और 11 जनवरी को होगी परीक्षा

CDAC C-CAT Admit Card 2026 Released: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) ने आज 6 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर कंप्यूटराइज्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट (C-CAT) 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार रह रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल cdac.in या acts.cdac.in पर जाकर 10 जनवरी, 2026 तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को फॉर्म नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

CDAC की ओर से फरवरी सेशन 2026 के लिए C-CAT परीक्षा का आयोजन 10 और 11 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. परीक्षा में कुल 3 सेक्शन होंगे और प्रत्येक सेक्शन के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा. इसी के साथ एग्जाम में छात्रों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQs) पूछे जाएंगे. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना उसके आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:

C-CAT 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cdac.in या acts.cdac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Education & Training' सेक्शन में जाएं और C-CAT Candidate Login पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

C-CAT Admit Card 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, CDAC एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा अपने विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PG Diploma) पाठ्यक्रमों जैसे- एडवांस्ड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स में उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए आयोजित किया जाता है.

