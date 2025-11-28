CDAC CCAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, cdac.in पर करें आवेदन, जानिए किस दिन होगी परीक्षा

Advertisement
CDAC CCAT 2026 Registration: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) ने C-CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cdac.in या acts.cdac.in पर जाकर लास्ट डेट 29 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

CDAC CCAT 2026 Registration Begins: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) ने कंप्यूटराइज्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट (C-CAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट (PG) डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cdac.in या acts.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें. आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. वहीं, रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 6 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. 

इस दिन होगी परीक्षा
CDA द्वाका C-CAT 2026 परीक्षा का आयोजन 10 और 11 जनवरी, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया, जिसमें- तीन सेक्शन (सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C) शामिल होंगे, प्रत्येक सेक्शन के लिए एक घंटे का समय दिया जाएगा. उम्मीदवार अपने द्वारा चुने गए कैटेगरी के हिसाब से या तो दो टेस्ट पेपर (सेक्शन A और सेक्शन B) देंगे या तीनों टेस्ट पेपर (सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C) देने होंगे. वहीं, एग्जाम का मीडियम इंग्लिश होगा और PG डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत 25 फरवरी, 2026 से हो जाएगी. 

CDAC C-CAT 2026 योग्यता
CDAC C-CAT 2026 के लिए वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने IT/ कंप्यूटर साइंस/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल/ इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी (10+2+4 या 10+3+3 साल) में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है या जिनके पास कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc/MS (10+2+3+2 साल) की डिग्री है.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • A+B - 1,550 रुपये

  • A+B+C -  1,750 रुपये

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन 
CDAC C-CAT 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cdac.in या acts.cdac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद C-CAT 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

CDAC C-CAT 2026 रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंक 

जानकारी के लिए बता दें, CDAC C-CAT 2026 एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन उन उम्मीदवारों के लिए किया जाता है, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) के विभिन्न पोस्ट-ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं और कंप्यूटिंग और IT क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. 

