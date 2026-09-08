/एआई, ड्रोन, साइबर और स्पेस... भविष्य की जंग के लिए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बताया भारत का नया फॉर्मूला

भविष्य में युद्ध सिर्फ टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ा जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, साइबर तकनीक और अंतरिक्ष से मिलने वाली जानकारी भी युद्ध की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को इन सभी तकनीकों को एक साथ जोड़कर रणनीति बनानी होगी.
सीडीएस ने बताया कि नई तकनीक ने युद्ध की रफ्तार और तरीका दोनों बदल दिए हैं. ड्रोन इसका बड़ा उदाहरण हैं. कम लागत वाले ड्रोन से निगरानी और दूसरी सैन्य गतिविधियों को अंजाम देना आसान हुआ है. इसका मतलब है कि आधुनिक सैन्य तकनीक अब केवल बड़े और ताकतवर देशों तक सीमित नहीं रह गई है.
AI सेना के लिए कितना अहम होगा?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के युद्ध में तेजी से महत्वपूर्ण हो सकता है. AI बड़ी मात्रा में जानकारी को कम समय में समझने, जरूरी पैटर्न पहचानने और कमांडरों को बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है. हालांकि, सीडीएस ने साफ किया कि सिर्फ तकनीक हासिल कर लेना जीत की गारंटी नहीं है.
जनरल सुब्रमणि के अनुसार, असली चुनौती यह होगी कि कोई देश नई तकनीक को कितनी जल्दी काम आने वाली सैन्य क्षमता में बदल पाता है. उदाहरण के लिए, ड्रोन या AI खरीदना ही काफी नहीं है. उन्हें सेना के नेटवर्क, ट्रेनिंग और युद्ध की रणनीति से जोड़ना भी जरूरी होगा.
साइबर और अंतरिक्ष क्यों जरूरी होंगे?
भविष्य के संघर्ष में साइबर क्षेत्र भी बेहद अहम होगा. दुश्मन के डिजिटल नेटवर्क पर हमला, सूचना से जुड़ी गतिविधियां और साइबर दबाव पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के साथ चल सकते हैं.
वहीं, अंतरिक्ष से मिलने वाली तकनीक का इस्तेमाल संचार, निगरानी और जरूरी जानकारी जुटाने में किया जा सकता है. ऐसे में अंतरिक्ष क्षमता भी किसी सैन्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है.
क्या युद्ध के सभी मोर्चे जुड़ जाएंगे?
भविष्य का युद्ध केवल जमीन या हवा तक सीमित नहीं रहेगा. जमीन, हवा, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष से जुड़ी क्षमताएं एक ही सैन्य अभियान का हिस्सा बन सकती हैं.
यानी किसी ऑपरेशन में सैनिक जमीन पर कार्रवाई कर रहे हों, ड्रोन निगरानी कर रहे हों, सैटेलाइट जानकारी दे रहे हों और साइबर यूनिट डिजिटल मोर्चे पर काम कर रही हो. ये सभी गतिविधियां एक साथ चल सकती हैं.
तेजी से फैसला लेना क्यों जरूरी होगा?
जब सेना को अलग-अलग स्रोतों से लगातार बड़ी मात्रा में जानकारी मिलेगी, तब सिर्फ ज्यादा डेटा होना पर्याप्त नहीं होगा. सबसे जरूरी यह होगा कि कमांडर उस जानकारी को जल्दी समझें और सही समय पर फैसला लें.
युद्ध के मैदान में कुछ मिनट या सेकंड भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं. इसलिए भविष्य की सैन्य ताकत में तेज और सटीक निर्णय लेने की क्षमता अहम होगी.
आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक क्यों जरूरी है?
भारत को भविष्य की तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमताएं भी विकसित करनी होंगी. इसके लिए सेना के साथ निजी कंपनियों, स्टार्टअप, MSME और शिक्षण संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है.
इससे देश में नई सैन्य तकनीक विकसित करने और उसे जल्दी सेना तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है.
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
सीडीएस के फॉर्मूले को आसान भाषा में समझें तो सिर्फ नई तकनीक खरीदना पर्याप्त नहीं है. भारत को तकनीक को सैन्य क्षमता में, सैन्य क्षमता को बढ़त में और उस बढ़त को रणनीतिक ताकत में बदलना होगा.
यानी भविष्य के युद्ध में जीत सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि किस देश के पास सबसे आधुनिक तकनीक है, बल्कि इससे भी तय होगी कि कौन उस तकनीक को सबसे तेजी से और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाता है.