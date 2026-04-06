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Hindi Newsशिक्षाबिना भारी-भरकम परीक्षा के बैंक में अफसर बनने का मौका! ₹27,500 तक सैलरी और सीधी भर्ती; जानें आवेदन का वो ऑफलाइन तरीका

बिना भारी-भरकम परीक्षा के बैंक में अफसर बनने का मौका! ₹27,500 तक सैलरी और सीधी भर्ती; जानें आवेदन का वो ऑफलाइन तरीका

bank of india recruitment 2026: सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने काउंसलर, ऑफिस असिस्टेंट और माली समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 7वीं पास से ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार 20 अप्रैल 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर चयन इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 27,500 रुपये तक की मासिक सैलरी का प्रावधान है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:44 AM IST
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बिना भारी-भरकम परीक्षा के बैंक में अफसर बनने का मौका! ₹27,500 तक सैलरी और सीधी भर्ती; जानें आवेदन का वो ऑफलाइन तरीका

bank of india recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि इन नौकरियों के लिए ग्रेजुएट से लेकर 7वीं पास तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में अलग-अलग योग्यता वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है. उम्मीदवार तय तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने काउंसलर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. कुल 5 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवेदन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल रखी गई है. इसके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है. साथ ही कंप्यूटर की जानकारी और कुछ अनुभव भी होना चाहिए. उम्मीदवार की उम्र 45 से 65 साल के बीच होनी चाहिए. चयन इंटरव्यू और दस्तावेज जांच के आधार पर होगा. चयनित उम्मीदवारों को करीब 25 हजार रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन करना होगा. सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फिर उसका प्रिंट निकालकर सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेज लगाकर फॉर्म को डाक के जरिए तय पते पर भेजना होगा. समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है. देरी होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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कितनी है उम्र सीमा?

वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने भी कई पदों पर भर्ती निकाली है. इसमें ऑफिस असिस्टेंट के 2 पद और चौकीदार या माली का 1 पद शामिल है. आवेदन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है. ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है. जबकि चौकीदार या माली के लिए 7वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. उम्र सीमा 22 से 40 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग को नियम के मुताबिक छूट मिलेगी.

कितनी होगी सैलरी?

इस भर्ती में चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज जांच के आधार पर होगा. सैलरी पद के अनुसार 12 हजार से 27,500 रुपये प्रति माह तक हो सकती है. आवेदन की प्रक्रिया यहां भी ऑफलाइन ही है. उम्मीदवारों को फॉर्म भरकर डाक से भेजना होगा. इसलिए जो भी उम्मीदवार इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन कर देना चाहिए.
 

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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