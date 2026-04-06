बिना भारी-भरकम परीक्षा के बैंक में अफसर बनने का मौका! ₹27,500 तक सैलरी और सीधी भर्ती; जानें आवेदन का वो ऑफलाइन तरीका

bank of india recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि इन नौकरियों के लिए ग्रेजुएट से लेकर 7वीं पास तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में अलग-अलग योग्यता वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है. उम्मीदवार तय तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने काउंसलर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. कुल 5 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवेदन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल रखी गई है. इसके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है. साथ ही कंप्यूटर की जानकारी और कुछ अनुभव भी होना चाहिए. उम्मीदवार की उम्र 45 से 65 साल के बीच होनी चाहिए. चयन इंटरव्यू और दस्तावेज जांच के आधार पर होगा. चयनित उम्मीदवारों को करीब 25 हजार रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन करना होगा. सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फिर उसका प्रिंट निकालकर सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेज लगाकर फॉर्म को डाक के जरिए तय पते पर भेजना होगा. समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है. देरी होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी है उम्र सीमा?

वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने भी कई पदों पर भर्ती निकाली है. इसमें ऑफिस असिस्टेंट के 2 पद और चौकीदार या माली का 1 पद शामिल है. आवेदन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है. ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है. जबकि चौकीदार या माली के लिए 7वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. उम्र सीमा 22 से 40 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग को नियम के मुताबिक छूट मिलेगी.

कितनी होगी सैलरी?

इस भर्ती में चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज जांच के आधार पर होगा. सैलरी पद के अनुसार 12 हजार से 27,500 रुपये प्रति माह तक हो सकती है. आवेदन की प्रक्रिया यहां भी ऑफलाइन ही है. उम्मीदवारों को फॉर्म भरकर डाक से भेजना होगा. इसलिए जो भी उम्मीदवार इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन कर देना चाहिए.



ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू