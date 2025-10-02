JEE-NEET की मुश्किल हो सकती है आसान! सरकार की नई प्लानिंग से छात्रों को राहत

JEE and NEET Exam 2026: केंद्र सरकार जेईई (JEE) और नीट (NEET) जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कठिनाई को कम करने पर विचार कर रही है. इसको लेकर सरकार की तरफ से एक पैनल भी बनाया जाएगा. ऐसा इसलिए ताकि छात्रों की कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता को कम किया जा सके. अगर इन प्रवेश परीक्षाओं को 12वीं के सिलेबस (Class 12th Syllabus) के अनुसार ही कर दिया जाए तो छात्र सेल्फ स्टडी के जरिए भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं.

जानकारी के अनुसार, एक पैनल कोचिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित की जाएगी. डेटा का विश्लेषण किया जाएगा. कुछ पैरेंट्स के अनुसार, कोचिंग से तैयारी करने वाले छात्रों की निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. ऐसे में ये पैनल इन प्रवेश परीक्षाओं की कठिनाईयों की समीक्षा करेगी. साथ ही स्कूली शिक्षा प्रणाली में उन कमियों की भी जांच की जाएगी, जिसके कारण छात्रों को कोचिंग सेंटर पर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है.

इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में करियर काउंसलिंग सेवाओं को बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा क्योंकि ज्यादातर छात्रों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है और वह ज्ञान के अभाव में भी कोचिंग से तैयारी करने लगते हैं.

पैनल में कौन शामिल होगा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, पैनल के सदस्यों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के संयुक्त सचिव, आईआईटी मद्रास (IIT Madras), आईआईटी कानपुर और एनसीईआरटी (NCERT) के प्रतिनिधि, स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हो सकते हैं.