Advertisement
trendingNow12945071
Hindi Newsशिक्षा

JEE-NEET की मुश्किल हो सकती है आसान! सरकार की नई प्लानिंग से छात्रों को राहत

JEE and NEET Exam: केंद्र सरकार जेईई (JEE) और नीट (NEET) की प्रवेश परीक्षाओं की कठिनाई की समीक्षा के लिए एक पैनल बना रही है जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या पेपर की कठिनाईयों के कारण कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की निर्भरता बढ़ रही है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JEE-NEET की मुश्किल हो सकती है आसान! सरकार की नई प्लानिंग से छात्रों को राहत

JEE and NEET Exam 2026: केंद्र सरकार जेईई (JEE) और नीट (NEET) जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कठिनाई को कम करने पर विचार कर रही है. इसको लेकर सरकार की तरफ से एक पैनल भी बनाया जाएगा. ऐसा इसलिए ताकि छात्रों की कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता को कम किया जा सके. अगर इन प्रवेश परीक्षाओं को 12वीं के सिलेबस (Class 12th Syllabus) के अनुसार ही कर दिया जाए तो छात्र सेल्फ स्टडी के जरिए भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं. 

अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल-कॉलेज में शुरू हो सकती है आयुर्वेद की पढ़ाई! नया सिलेबस हो रहा तैयार

जानकारी के अनुसार, एक पैनल कोचिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित की जाएगी. डेटा का विश्लेषण किया जाएगा. कुछ पैरेंट्स के अनुसार, कोचिंग से तैयारी करने वाले छात्रों की निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. ऐसे में ये पैनल इन प्रवेश परीक्षाओं की कठिनाईयों की समीक्षा करेगी. साथ ही स्कूली शिक्षा प्रणाली में उन कमियों की भी जांच की जाएगी, जिसके कारण छात्रों को कोचिंग सेंटर पर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में करियर काउंसलिंग सेवाओं को बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा क्योंकि ज्यादातर छात्रों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है और वह ज्ञान के अभाव में भी कोचिंग से तैयारी करने लगते हैं. 

1 लाख 40 हजार रुपये तक सैलरी! B.Tech पास वाले कर लें फटाफट अप्लाई; आखिरी मौका कल, जानें कैसे

पैनल में कौन शामिल होगा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, पैनल के सदस्यों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के संयुक्त सचिव, आईआईटी मद्रास (IIT Madras), आईआईटी कानपुर और एनसीईआरटी (NCERT) के प्रतिनिधि, स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हो सकते हैं. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

JEE EXamNEET exam

Trending news

RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया उन्हें क्यों है कल्कि अवतार का वेट
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया उन्हें क्यों है कल्कि अवतार का वेट
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 कार्यकर्ता
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 कार्यकर्ता
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
Vikram Sood
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
;