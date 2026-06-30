CFA Level 1 का रिजल्ट बना झटका! पास प्रतिशत गिरकर 39% पर पहुंचा, एक्सपर्ट ने बताए वजह

सीएफए इंस्टीट्यूट ने मई 2026 में चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए) लेवल 1 का एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया है. इस बार परीक्षा का पास प्रतिशत घटकर 39% रह गया है, जिसने फाइनेंस सेक्टर और परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का ध्यान खींचा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 में 31,566 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से केवल 39 प्रतिशत सफल हो सके. इससे पहले फरवरी 2026 में पास प्रतिशत 45% था, जबकि अगस्त और नवंबर 2025 में यह 43% दर्ज किया गया था.
मई 2026 के परिणामों के बाद पास प्रतिशत में आई गिरावट को लेकर उम्मीदवारों के बीच चिंता बढ़ी है. हालांकि, CFA Institute के दीर्घकालिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1963 से 2026 तक Level 1 का औसत पास प्रतिशत करीब 41% रहा है. वहीं पिछले पांच वर्षों (2022-2026) का औसत भी लगभग 41% है. इससे स्पष्ट होता है कि इस बार का परिणाम औसत से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन यह कोई असामान्य स्थिति नहीं है.
Leveraged Growth के CEO और CFA, FRM समेत कई वैश्विक फाइनेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के मेंटर अश्विनी बजाज का कहना है कि छात्रों को पास प्रतिशत देखकर घबराने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए. उनके मुताबिक, पास रेट ऐसा आंकड़ा है जिस पर उम्मीदवारों का नियंत्रण नहीं होता. इसलिए इसकी ज्यादा चिंता करने की बजाय अपनी पढ़ाई, रिवीजन, मॉक टेस्ट और परीक्षा के दौरान सही रणनीति पर फोकस करना अधिक जरूरी है.
अश्विनी बजाज ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी साल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं कि लोग यात्रा करना बंद कर दें. समझदारी इसी में है कि सीट बेल्ट पहनें, सावधानी से वाहन चलाएं और अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान दें. इसी तरह CFA परीक्षा में भी उम्मीदवार पास प्रतिशत को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे अपनी तैयारी, समय प्रबंधन, अभ्यास, रिवीजन और परीक्षा में प्रदर्शन को बेहतर जरूर बना सकते हैं.
बजाज का कहना है कि कई प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं का सफलता प्रतिशत CFA Level 1 से भी कम होता है. उदाहरण के लिए, UPSC की चयन दर सामान्यतः 1% से भी कम रहती है, जबकि कई CA परीक्षाओं में पास प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से 10 से 20 प्रतिशत के बीच रहा है. ऐसे में केवल 39% पास रेट देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के सामान्य स्वरूप के रूप में देखना चाहिए.
विशेषज्ञों के अनुसार, CFA परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा आधार पास प्रतिशत नहीं, बल्कि उम्मीदवार की तैयारी होती है. भविष्य के अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे नियमित अध्ययन करें, कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाएं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट के जरिए अपनी कमजोरियों को पहचानें. एक्सपर्ट का स्पष्ट संदेश है कि "पास प्रतिशत केवल एक आंकड़ा है, लेकिन आपकी तैयारी ही आपके परिणाम का फैसला करती है." इसलिए छात्रों को बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा अपनी मेहनत और रणनीति पर भरोसा करना चाहिए.