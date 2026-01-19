Advertisement
CG TET Admit Card 2026 OUT: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड जारी, vyapam.cgstate.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

CG TET Admit Card 2026 OUT: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड जारी, vyapam.cgstate.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

CG TET Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (CPEB/CG Vyapam) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट  vyapam.cgstate.gov.in पर छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CG TET) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Jan 19, 2026, 08:25 PM IST
CG TET Admit Card 2026 OUT: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड जारी, vyapam.cgstate.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

CG TET Admit Card 2026 Released: छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (CPEB), जिसे आमतौर पर सीजी व्यापम (CG Vyapam) के नाम से भी जाना जाता है, ने आज, 19 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CG TET) 2026 की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने सीजी टीईटी 2026 के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट चेक करने के साथ उसे डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा 
CG Vyapam या CGPEB की ओर से सीजी टीईटी 2026 की परीक्षा का आयोजन 01 फरवरी, 2026 को राज्य भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर बेस्ड OMR शीट पर आयोजित की जाएगी. वहीं, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

जानकारी के लिए बता दें, सीजी टीईटी एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है, जिसे राज्य भर के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) तक के स्तर पर शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है. 

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:
CG TET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद Admit Card टैब पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • इसके बाज एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

CG TET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

CG TET Admit Card 2026

