/खबरों में रहने के लिए ही पैदा हुए थे ‘न्यूज कुमार’, CGPSC रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये अनोखा नाम

कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब किसी का नाम ही ‘न्यूज’ हो तो उसके खबरों में आने की संभावना जरूर मजेदार लगती है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की परीक्षा का रिजल्ट सामने आते ही एक अभ्यर्थी का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. मेरिट लिस्ट में ‘न्यूज कुमार प्रधान’ नाम दिखाई देते ही लोगों की नजरें कुछ देर के लिए उसी पर टिक गईं.
कई लोगों ने रिजल्ट की PDF को दोबारा देखा और यह सुनिश्चित किया कि नाम वाकई ‘न्यूज कुमार प्रधान’ ही लिखा है. इसके बाद सोशल मीडिया पर नाम को लेकर मजेदार प्रतिक्रियाओं और मीम्स की बाढ़ आ गई.
रिजल्ट की PDF जैसे ही WhatsApp और Telegram ग्रुप्स के जरिए लोगों तक पहुंची, न्यूज कुमार प्रधान का नाम तेजी से शेयर होने लगा. इसके बाद X, Instagram और Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम के स्क्रीनशॉट भी वायरल होने लगे.
यूजर्स ने इस अनोखे नाम को लेकर तरह-तरह की मजेदार टिप्पणियां कीं. किसी ने कहा कि “भैया का नाम ही TRP है”, तो किसी ने मजाक में लिखा कि उनके परिवार को पहले से पता था कि एक दिन उनका बेटा बड़ी खबर बनेगा. हालांकि, वायरल चर्चा के पीछे सिर्फ उनका नाम नहीं, बल्कि परीक्षा में हासिल की गई सफलता भी महत्वपूर्ण है.
किसी बच्चे का नाम अलग और अनोखा होना अपने आप में चर्चा का विषय बन सकता है. न्यूज कुमार प्रधान के परिवार से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, उनके माता-पिता अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा नाम चाहते थे जो सामान्य नामों से अलग हो और जिसकी हमेशा पहचान बनी रहे.
इसी सोच के साथ उनका नाम ‘न्यूज’ रखा गया. दिलचस्प बात यह है कि वर्षों बाद उनका यही नाम वास्तव में खबरों की सुर्खियों में आ गया. CGPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद सोशल मीडिया पर उनका नाम तेजी से वायरल हुआ और परिवार की पुरानी सोच एक तरह से सच होती दिखाई दी.
न्यूज कुमार प्रधान की कहानी सिर्फ उनके अनोखे नाम तक सीमित नहीं है. वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से आते हैं और सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया और परीक्षा के लिए रणनीति बनाकर अध्ययन किया.
CGPSC परीक्षा में सफलता हासिल करना आसान नहीं माना जाता. प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं और सीमित पदों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है. ऐसे में न्यूज कुमार की सफलता उनके नाम से कहीं ज्यादा उनकी तैयारी और मेहनत की कहानी बताती है.
न्यूज कुमार प्रधान की सफलता और उनके वायरल नाम की चर्चा पुलिस विभाग तक पहुंची तो रायगढ़ के SSP ने भी उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया. इस दौरान उन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया और उनकी उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी गईं.
अधिकारियों की ओर से उनकी सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया गया. खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि सोशल मीडिया की चर्चा से अलग उनकी असली उपलब्धि परीक्षा में सफलता हासिल करना है.
‘न्यूज कुमार प्रधान’ का नाम भले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हो, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी मेहनत और उपलब्धि से बन रही है. एक अनोखा नाम किसी व्यक्ति को शुरुआती लोकप्रियता जरूर दिला सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए तैयारी, अनुशासन और लगातार मेहनत की जरूरत होती है.
न्यूज कुमार प्रधान की कहानी का दिलचस्प पहलू यही है कि बचपन में रखा गया नाम आज खुद एक खबर बन गया. अब जब वह पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, तो उम्मीद यही होगी कि उनकी पहचान सिर्फ वायरल नाम तक सीमित न रहे, बल्कि उनके काम और जिम्मेदारियों से भी बने. आखिरकार नाम चर्चा दिला सकता है, लेकिन असली पहचान काबिलियत ही बनाती है.