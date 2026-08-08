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खबरों में रहने के लिए ही पैदा हुए थे ‘न्यूज कुमार’, CGPSC रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये अनोखा नाम

CGPSC रिजल्ट जारी होते ही ‘न्यूज कुमार प्रधान’ नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जानिए इस अनोखे नाम की कहानी और कैसे मेहनत के दम पर उन्होंने सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 08, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:16 PM IST
खबरों में रहने के लिए ही पैदा हुए थे ‘न्यूज कुमार’, CGPSC रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये अनोखा नाम

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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