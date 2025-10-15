Advertisement
Success Story: चाट-पकौड़ा बेचने वाले की बेटी बनी IAS अधिकारी, UPSC क्रैक कर इस तरह तय किया संघर्ष से सफलता का सफर

UPSC Success Story: चाट और पकौड़े बेचकर परिवार का लालन-पालन करने वाले की बेटी आईएएस दीपेश कुमारी ने यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक कर मिसाल कायम किया. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:24 PM IST
Success Story: चाट-पकौड़ा बेचने वाले की बेटी बनी IAS अधिकारी, UPSC क्रैक कर इस तरह तय किया संघर्ष से सफलता का सफर

IAS Deepesh Kumari Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसे हर साल आयोजित किया जाता है और लाखों की संख्या में उम्मीदवार उसमें शामिल होते हैं.  हालांकि, ये परीक्षा इतनी कठिन होती होती है कि कुछ ही उम्मीदवार इसे क्रैक कर अपने नाम को सफल उम्मीदवारों की सूची में शुमार कर पाते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बुनियादी सुविधाओं की कमी होने के बावजूद सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक कर अपने सपने को साकार किया.

IAS दीपेश कुमारी
हम बात कर रहे हैं आईएएस दीपेश कुमारी (IAS Deepesh Kumari) की, जो मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले की निवासी हैं. दीपेश एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती हैं. उनके पिता गोविंद कुमार, पिछले 26 वर्षों से सड़क पर चाट और पकौड़े बेचकर 7 सदस्यों के परिवार का पालन-पोषण करते थे और मां उषा देवी गृहिणी हैं. दीपेश अपने 5 भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं और वो बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थी. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
दीपेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भरतपुर से ही पूरी की. उन्होंने 10वीं में 98% और 12वीं में 89% अंक प्राप्त किए थे. इंटरमीडिएट के बाद दीपेश ने जोधपुर के MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने IIT मुंबई से M.Tech की डिग्री प्राप्त की. मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद दीपेश ने एक प्राइवेट कंपनी में एक साल की नौकरी की, लेकिन कुछ बड़ा करने की चाह के कारण उन्होंने जॉब छोड़ दिया. 

ये भी पढ़ें: Success Story: कौन हैं IAS परी बिश्नोई? जिनकी खूबसूरती की दीवानी है दुनिया, देखिए उनकी ये 7 शानदार तस्वीरें

दूसरे प्रयास में बनीं IAS 
अपना और अपने परिवार के नाम को रोशन करने के लिए दीपेश ने नौकरी छोड़कर यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. हालांकि, साल 2020 में पहले प्रयास में वो सफल नहीं हो पाईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अपनी गलतियों से सीखते हुए उन्होंने दूसरे प्रयास की तैयारी दिल्ली में कोचिंग की मदद से की और अपनी मेहनत से UPSC CSE 2021 में AIR 93वीं प्राप्त की. यूपीएससी सीएसई क्रैक करने के साथ ही दीपेश ने EWS श्रेणी में 4वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ और उन्हें झारखंड कैडर मिला. 

आईएएस दीपेश कुमारी की सफलता ने न केवल उनके परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि यह साबित किया कि कठिनाइयां सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती. एक व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और संयम से सभी चुनौतियों को पार कर अपने सपने को साकार कर सकता है. 

ये भी पढ़ें: Success Story: ब्यूटी विद ब्रेन की बेजोड़ मिसाल हैं IAS स्मिता सभरवाल! महज 22 की उम्र में UPSC क्रैक कर पाई थी चौथी रैंक

