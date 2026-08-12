'चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्...', संस्कृत के इस श्लोक से युवाओं को पीएम मोदी ने क्या पावरफुल मैसेज दिया?

इसके अलावा पीएम मोदी ने एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया है. 'चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्। प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति।।' इस श्लोक का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी आंखों, मन, वाणी और कर्म इन चार माध्यमों से संसार के लोगों को प्रसन्न और संतुष्ट रखता है, पूरी दुनिया संसार भी उसे स्वीकार करती है और उस पर प्रसन्न रहता है. पीएम मोदी इस संस्कृत श्लोक के जरिए युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं कि अपनी सोच, नजर, बोली और काम के जरिए ही आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. इस तरह का व्यक्तित्व, व्यक्ति की असली ताकत और लोकमंगल का मूल मंत्र है.