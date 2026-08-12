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'चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्...', संस्कृत के इस श्लोक से युवाओं को पीएम मोदी ने क्या पावरफुल मैसेज दिया?

PM Modi Powerful Message to Youth: देश के युवाओं को भविष्य बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया है. पीएम मोदी ने युवाओं को सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान में सबसे पावरफुल भी बताया है. आइए जानते हैं युवाओं के लिए पीएम मोदी ने क्या कहा है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 12, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:35 AM IST
'चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्...', संस्कृत के इस श्लोक से युवाओं को पीएम मोदी ने क्या पावरफुल मैसेज दिया?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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