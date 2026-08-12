'चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्...', संस्कृत के इस श्लोक से युवाओं को पीएम मोदी ने क्या पावरफुल मैसेज दिया?

PM Modi Powerful Message to Youth: नीट विवाद को लेकर जंतर मंतर पर उमड़ा छात्रों का हुजूम हो या झारखंड में अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे युवा, आज देश का छात्र सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा, बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करना भी जानता है. युवाओं का इस तरह आगे आना और बदलाव की मांग करना ये साफ दर्शाता है कि देश का युवा जागरूक है और अपनी शक्ति को पहचानता है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नए जनरेशन से अपना कनेक्शन बनाते हुए नजर आ रहे हैं.
हाल ही में आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि 'आप सभी भविष्य हैं, जो आज करेंगे उसका असर 30-35 साल बाद देखने को मिल सकता है, इसलिए जो भी करते हैं सोच-समझकर करें.' कुछ इस तरह से लाइन पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कही थी और छात्रों को जीवन का मूलमंत्र समझाया था. वहीं, आज यानी 12 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट से युवाओं के लिए एक पावरफुल मैसेज साझा किया है.
पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स अकाउंट के जरिए युवाओं के लिए एक संदेश पोस्ट किया है जिसमें लिखा है 'हमारे युवा साथी देश का भविष्य ही नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी हैं. उन्होंने अपनी संवेदनशीलता, सेवाभाव और सामर्थ्य से दुनियाभर में अलग पहचान बनाई है.' इस मैसेज के जरिए उन्होंने युवाओं को देश का सिर्फ भविष्य ही नहीं बताया बल्कि वो आज की ताकत हैं, ये भी कहा है.
हमारे युवा साथी देश का भविष्य ही नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी हैं। उन्होंने अपनी संवेदनशीलता, सेवाभाव और सामर्थ्य से दुनियाभर में अलग पहचान बनाई है।
चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्।
प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति।। pic.twitter.com/KdortN0NpC
— Narendra Modi (@narendramodi) August 12, 2026
इसके अलावा पीएम मोदी ने एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया है. 'चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्। प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति।।' इस श्लोक का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी आंखों, मन, वाणी और कर्म इन चार माध्यमों से संसार के लोगों को प्रसन्न और संतुष्ट रखता है, पूरी दुनिया संसार भी उसे स्वीकार करती है और उस पर प्रसन्न रहता है. पीएम मोदी इस संस्कृत श्लोक के जरिए युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं कि अपनी सोच, नजर, बोली और काम के जरिए ही आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. इस तरह का व्यक्तित्व, व्यक्ति की असली ताकत और लोकमंगल का मूल मंत्र है.