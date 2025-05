Boycott Turkey: तुर्की-अजरबैजान को लगा झटका! LPU के बाद इस यूनिवर्सिटी ने तोड़ा 23 संस्थानों से नाता

Chandigarh University: राज्यसभा सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि बताते हुए तुर्किए और अज़रबैजान की 23 यूनिवर्सिटियों के साथ शैक्षणिक सहयोग के सभी समझौता ज्ञापन (Moe) तत्काल प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की. ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किए और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के विरोध में लिया गया है. संधू ने कहा, खून और शिक्षा एक साथ नहीं बह सकती है. देश के सम्मान से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है.

23 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू कैंसिल

उन्होंने आगे कहा जिस तरीके से तुर्किए और अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया और आतंकवाद का समर्थन किया. इसके विरोध में हमने तुर्किए और अजरबैजान की 23 यूनिवर्सिटीज के साथ जो एमओयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हुए थे, वो सभी रद्द कर दिए हैं. हम इन देशों की यूनिवर्सिटीज के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, ना ही किसी प्रकार का शिक्षकों और छात्रों का एक्सचेंज किया जाएगा. देश के सम्मान से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है.

Chandigarh University cuts ties with 23 Turkish, Azerbaijani universities over support for Pakistan during Operation Sindoor

Under 23 MoUs, Chandigarh University was having collaboration with the higher education institutions in Turkiye and Azerbaijan for exchange of students…

